На чем зарабатывают десять богатейших мировых знаменитостей
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Forbes опубликовал рейтинг богатейших американских знаменитостей. Первое место с состоянием в $ 5,5 млрд занял создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Единственная женщина в рейтинге — телеведущая Опра Уинфри, занявшая третью строчку. На чем зарабатывают десять богатейших знаменитостей — в обзоре. Джордж Лукас
Состояние: $ 5,5 млрд Источник состояния: в 2012 году кинорежиссер Джордж Лукас («Звездные войны») продал свою компанию LucasFilm компании Disney за $ 4,1 млрд. Стивен Спилберг
Состояние: $ 3,6 млрд Источник состояния: автор и обладатель «Оскара» за «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», Спилберг также основатель компании DreamWorks Animation, которая в 2016 году заработала $ 3,8 млрд. Опра Уинфри
Состояние: $ 2,8 млрд Источник состояния: Уинфри — единственная женщина в десятке богатейших знаменитостей и единственная телеведущая. После закрытия собственного шоу она вернулась на телевидение в качестве одного из ведущих шоу 60 минут на кабельном телеканале OWN — The Oprah Winfrey Network. Майкл Джордан
Состояние: $ 1,4 млрд Источник состояния: $ 94 млн Джордан заработал на баскетбольной площадке, но большая часть состояния спортсмена — рекламные контракты. Совместные с Джорданом проекты приносят только Nike по $ 2−3 млрд в год, и размер его отчислений достигает сотен миллионов. Дэвид Копперфильд
Состояние: $ 875 млн Источник состояния: ежегодные шоу в Лас-Вегасе хоть и приносят Копперфильду стабильный доход, но не мешают проводить свободное время на собственном острове. Кроме того, он владеет самой крупной в мире коллекцией магических артефактов. P. Diddy
Состояние: $ 820 млн Источник состояния: рэпер и создатель лейбла Bad Boy сейчас почти не зарабатывает на музыке. Основной доход ему приносят доли в компаниях по производству водки Diageo’s Ciroc и текилы DeLeon. Кроме того, в 2016 году он продал часть прав на производство линии одежды под брендом Sean John за $ 70 млн. Jay Z
Состояние: $ 810 млн Источник состояния: рэпер владеет компаниями Roc Nation, брендом шампанского Armand de Brignac и стриминговым сервисом Tidal. Он и его жена певица Бейонсе входят в список богатейших пар. Тайгер Вудс
Состояние: $ 750 млн Источник состояния: один из самых известных игроков в гольф в основном зарабатывает на рекламных контрактах, в список которых входят Nike, Upper Deck и Bridgestone. Dr.Dre
Состояние: $ 740 млн Источник состояния: один из самых известных хип-хоп продюсеров последние годы зарабатывает на запущенной им линии наушников Beats. Apple купила его компанию в 2014 году за $ 3 млрд. Джеймс Паттерсон
Состояние: $ 730 млн
Источник состояния: автор романов об инспекторе Алексе Кроссе ежегодно продает только в США свыше 10 млн книг. Сейчас он совместно с Биллом Клинтоном работает над триллером «Пропавший президент», который выйдет в 2018 году.
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Первое место с состоянием в $ 5,5 млрд занял создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Единственная женщина в рейтинге - телеведущая Опра Уинфри, занявшая третью...
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