ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На чем зарабатывают десять богатейших мировых знаменитостей

19.12.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Forbes опубликовал рейтинг богатейших американских знаменитостей. Первое место с состоянием в $ 5,5 млрд занял создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Единственная женщина в рейтинге — телеведущая Опра Уинфри, занявшая третью строчку. На чем зарабатывают десять богатейших знаменитостей — в обзоре.

Джордж Лукас

Состояние: $ 5,5 млрд


Источник состояния: в 2012 году кинорежиссер Джордж Лукас («Звездные войны») продал свою компанию LucasFilm компании Disney за $ 4,1 млрд.

Стивен Спилберг

Состояние: $ 3,6 млрд


Источник состояния: автор и обладатель «Оскара» за «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», Спилберг также основатель компании DreamWorks Animation, которая в 2016 году заработала $ 3,8 млрд.

Опра Уинфри

Состояние: $ 2,8 млрд


Источник состояния: Уинфри — единственная женщина в десятке богатейших знаменитостей и единственная телеведущая. После закрытия собственного шоу она вернулась на телевидение в качестве одного из ведущих шоу 60 минут на кабельном телеканале OWN — The Oprah Winfrey Network.

Майкл Джордан

Состояние: $ 1,4 млрд


Источник состояния: $ 94 млн Джордан заработал на баскетбольной площадке, но большая часть состояния спортсмена — рекламные контракты. Совместные с Джорданом проекты приносят только Nike по $ 2−3 млрд в год, и размер его отчислений достигает сотен миллионов.

Дэвид Копперфильд

Состояние: $ 875 млн


Источник состояния: ежегодные шоу в Лас-Вегасе хоть и приносят Копперфильду стабильный доход, но не мешают проводить свободное время на собственном острове. Кроме того, он владеет самой крупной в мире коллекцией магических артефактов.

P. Diddy

Состояние: $ 820 млн


Источник состояния: рэпер и создатель лейбла Bad Boy сейчас почти не зарабатывает на музыке. Основной доход ему приносят доли в компаниях по производству водки Diageo’s Ciroc и текилы DeLeon. Кроме того, в 2016 году он продал часть прав на производство линии одежды под брендом Sean John за $ 70 млн.

Jay Z

Состояние: $ 810 млн


Источник состояния: рэпер владеет компаниями Roc Nation, брендом шампанского Armand de Brignac и стриминговым сервисом Tidal. Он и его жена певица Бейонсе входят в список богатейших пар.

Тайгер Вудс

Состояние: $ 750 млн


Источник состояния: один из самых известных игроков в гольф в основном зарабатывает на рекламных контрактах, в список которых входят Nike, Upper Deck и Bridgestone.

Dr.Dre

Состояние: $ 740 млн


Источник состояния: один из самых известных хип-хоп продюсеров последние годы зарабатывает на запущенной им линии наушников Beats. Apple купила его компанию в 2014 году за $ 3 млрд.

Джеймс Паттерсон

Состояние: $ 730 млн


Источник состояния: автор романов об инспекторе Алексе Кроссе ежегодно продает только в США свыше 10 млн книг. Сейчас он совместно с Биллом Клинтоном работает над триллером «Пропавший президент», который выйдет в 2018 году.
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место с состоянием в $ 5,5 млрд занял создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Единственная женщина в рейтинге - телеведущая Опра Уинфри, занявшая третью...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В 2017 году открылось столько заведений, какое лучшее? Голосуем TUT
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика