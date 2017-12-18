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Ни поесть, ни выпить: дизайнер создает жутко неудобные предметы быта и это многим нравится
Катерина Кампрани — греческий дизайнер. Из повседневных вещей, которыми мы привыкли пользоваться не задумываясь, она создает дико неудобные штуки. Так появились вилка на цепочке, «дырявые» резиновые сапоги, обручальные кружки. Все антикомфортные шедевры Кампрани объединила в проект The Uncomfortable («Неудобное») и стала популярной.
Самые неудобные шедевры от дизайнера мы собрали в фотоподборке. К слову, большинству нравятся все эти неудобные штуковины.
— Я всегда очень интересовалась современным промышленным дизайном и много лет назад решила даже получить ученую степень по дизайну, но так и не завершила диссертацию, — рассказала Кампрани Би-Би-Си. — Тем не менее я много узнала о том, что такое удобство пользователя и как оно может достигаться. И это вдохновило меня пойти в противоположную сторону. Мне показалось, что это будет забавно — представить предметы в непривычном свете, и я была поражена тем, как трудно это оказалось сделать.
Бесполезные резиновые сапоги
Одна из самых известных работ Катерины Кампрани — резиновые сапоги, в которых попросту нет носка. В 2015 году немецкий экономический журнал Brand Eins поместил их изображение на обложку выпуска, где основное внимание уделялось теме экономической бессмыслицы.
Лейка неполивайка
Чайник-проливайка
Неудобный бокал (вот бы такой на корпоратив)
Неудобный стул (после бокала выше — уже нормальный)
Обручальные кружки
Кофеварка (сами видите какая)
Неудобный вход (и выход, если что, тоже)
Неудобная ложка
Вилка на цепи
Бокалы для шампанского
Солонка и перечница
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