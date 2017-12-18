Ни поесть, ни выпить: дизайнер создает жутко неудобные предметы быта и это многим нравится

Катерина Кампрани — греческий дизайнер. Из повседневных вещей, которыми мы привыкли пользоваться не задумываясь, она создает дико неудобные штуки. Так появились вилка на цепочке, «дырявые» резиновые сапоги, обручальные кружки. Все антикомфортные шедевры Кампрани объединила в проект The Uncomfortable («Неудобное») и стала популярной.

Самые неудобные шедевры от дизайнера мы собрали в фотоподборке. К слову, большинству нравятся все эти неудобные штуковины.

— Я всегда очень интересовалась современным промышленным дизайном и много лет назад решила даже получить ученую степень по дизайну, но так и не завершила диссертацию, — рассказала Кампрани Би-Би-Си. — Тем не менее я много узнала о том, что такое удобство пользователя и как оно может достигаться. И это вдохновило меня пойти в противоположную сторону. Мне показалось, что это будет забавно — представить предметы в непривычном свете, и я была поражена тем, как трудно это оказалось сделать.

Бесполезные резиновые сапоги



Фото: theuncomfortable.com

Одна из самых известных работ Катерины Кампрани — резиновые сапоги, в которых попросту нет носка. В 2015 году немецкий экономический журнал Brand Eins поместил их изображение на обложку выпуска, где основное внимание уделялось теме экономической бессмыслицы.

Лейка неполивайка



Фото: theuncomfortable.com

Чайник-проливайка



Фото: theuncomfortable.com

Неудобный бокал (вот бы такой на корпоратив)



Фото: theuncomfortable.com

Неудобный стул (после бокала выше — уже нормальный)



Фото: theuncomfortable.com

Обручальные кружки



Фото: theuncomfortable.com

Кофеварка (сами видите какая)



Фото: theuncomfortable.com

Неудобный вход (и выход, если что, тоже)



Фото: theuncomfortable.com

Неудобная ложка



Фото: theuncomfortable.com

Вилка на цепи



Фото: theuncomfortable.com

Бокалы для шампанского



Фото: theuncomfortable.com

Солонка и перечница



Фото: theuncomfortable.com