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Прогноз: через 10 лет люди перестанут употреблять традиционный алкоголь

19.12.2017 17:10 — Разное | Ежедневник  
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Прогноз: через 10 лет люди перестанут употреблять традиционный алкоголь

фото: medecina24.ru

Следующее поколение в западных государствах сможет полностью отказаться от употребления традиционного алкоголя, заменив его синтетическим, не вызывающим похмелья.

К такому выводу пришел ученый и бывший советник британского правительства по вопросам фармакологии Дэвид Натт, сообщает Лента.ру со ссылкой на Independent.

По его мнению, синтетический алкоголь будет влиять на организм так же, как и обычный. «Лет через 10-20 западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев», — заявил он.

Ученый считает, что эволюция алкогольных напитков будет похожа на постепенный переход от обычных сигарет к электронным. «Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и даже лихорадка денге вместе взятые. Разве не было бы прекрасно, если бы мы смогли заменить алкоголь чем-то, что не вызывало бы такого количества смертей?» — резюмировал Натт.

 
 
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