Ботокс для восстановления волос



Ботокс для волос не так давно стал популярным и вошел в перечень услуг, который предоставляет практически каждый салон красоты в Минске . Популярность услуги объясняется существенным стойким эффектом.

Преимущества ухода с ботоксом





Препарат ботулотоксин давно применяют для подтяжки и разглаживания кожи, борьбы со старением. Новая методика использования препарата на волосах основана на аксиоме арабского исследователя. Он доказал, что ухудшение структуры волос также детерминируется возрастными изменениями наравне с влиянием внешних факторов.

Благодаря своему составу (ботулотоксин, аминокислоты, белки и витамины) смесь позволяет:

восстановить поврежденные волоски, обогащая их полезными элементами;

сделать локоны гладкими, шелковистыми, объемными и легкими;

избавиться от секущихся кончиков;

сделать волосы послушными;

укреплить локоны и активизировать обменные процессы.

Входящие в состав средства вещества проникают до самых луковиц и не вымываются ввиду действия ботокса как пломбирующего элемента.

Схема работы с ботоксом





Перед тем как применить ботокс для волос, мастер подготовливает голову, очистив локоны специальным шампунем и подсушив. Затем содержимое флакона со средством, которое обеспечивает проникновение состава в структуру локонов, смешивают с ампулой концентрата активных веществ, обогащенных ботулотоксином. Наносят средство с помощью специальных щипцов, равномерно разглаживая слой смеси по всей длине каждой пряди.

После нанесения смеси на голову надевают полиэтиленовую шапочку, предотвращающую высыхание и естественное испарение жидкости. Для эффективного проникновения состава клиента усаживают на 15-20 минут под специальный аппарат для нагрева — климазон. Далее после нагрева клиент еще около 20 минут дает волосам «остыть» и подсохнуть естественным путем.

Затем необходимо избавиться от остатков средства, которые не впитались. Легкими массирующими движениями наносят шампунь и смывают. Далее локоны высушивают с помощью фена и укладывают.

Результат процедуры





Мастер также анализирует тип волос, их состояние и дает рекомендации по частоте применения этого метода. Нет прямой зависимости между частым применением состава и более быстрым проявлением видимых изменений. Питательные вещества, проникающие в волосяной покров, должны успеть усвоиться. Обычно применение ботокса для волос при желаемом косметическом эффекте и его закрепление длится не более 3-х месяцев. Для лечения ослабленных и поврежденных локонов потребуется не менее 5-ти месяцев.

Эффект будет заметен уже после первой процедуры. Кератин, протеин и витаминный комплекс визуально избавят от большинства косметических недостатков волос. Однако при наличии секущихся и ломких волос отказываться от повторных процедур нежелательно, так как эффект будет со временем нивелирован. Полный курс позволяет получить блестящие крепкие густые локоны.

Как и любое средство, ботокс для волос имеет противопоказания. Использовать средство нельзя, если у вас есть повреждения на коже головы, открытые раны и аллергические реакции на активные вещества препарата.

Таким образом, использовать ботокс для волос можно для профилактики проблем волосяного покрова, улучшения внешнего вида и борьбы. Использовать этот метод рекомендуют не только женщинам, но и мужчинам, стремящимся выглядеть стильно и оздоровить шевелюру. А найти салон красоты, где проводят восстановление волос в Минске , поможет каталог TAM.BY.