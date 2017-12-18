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В Колодищах на полтора часа ГАИ перекроет дорогу

19.12.2017 17:32 — Разное | Tut.by  
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Днем 20 декабря на полтора часа перекроют в Колодищах, сообщает ГАИ Минской области.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 14.30 до 16.00 на перекрестке дороги Колодищи-Заславль и улице Сацункевича в агрогородке Колодищи будет проводиться осмотр места происшествия по факту ДТП, которое произошло 16 ноября с участием автомобилей Audi А4 и Infiniti FX. На этих участках будет ограничено движение всех видов транспорта в обоих направлениях.

Для исключения заторов ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

 
 
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С 14.30 до 16.00 на перекрестке дороги Колодищи-Заславль и улице Сацункевича в агрогородке Колодищи будет проводиться осмотр места происшествия по факту ДТП.

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