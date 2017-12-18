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Советский спутник-разведчик сошел с орбиты

19.12.2017 17:29 — Разное | Tut.by  
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Советский военный разведывательный «Космос-1346» вошел в плотные слои атмосферы после 35 лет, проведенных на орбите. Об этом сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл.


Спутник можно было отслеживать с помощью сервиса Satflare.com, а 17 декабря примерно в 19.30 по минскому времени его путь оборвался. В последний раз его зафиксировали над территорией Южной Америки.

Ранее Командование воздушно-космической обороны Северной Америки предупреждало о том, что аппарат готовится сойти с орбиты. Сам он мог сгореть в атмосфере, а оставшиеся фрагменты — достинуть земли или поверхности океана.

Космический аппарат «Целина-Д». Изображение: yuzhnoye.com

«Космос-1346» был запущен в космос 31 марта 1982 года с космодрома Плесецк. Этот спутник относился к типу «Целина-Д». Разработкой таких аппаратов занималось конструкторское бюро «Южное». Масса спутника — 1750 килограммов, время активного существования — 6 месяцев, основная функция — детальное радиотехническое наблюдение.

В 1980-е годы спутник использовали для целей разведки. По воспоминаниям отставного полковника Виктора Гаврилова, «Космос-1345» и «Космос-1346» позволили командованию советского ВМФ отслеживать оперативно-тактическую обстановку в Южной Атлантике в канун Фолклендской войны. Космические аппараты помогли точно просчитывать действия британского флота и даже с точностью до нескольких часов определить время и место высадки на Фолклендах английского десанта.

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В 1980-е годы спутник использовали для целей разведки.

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