Почему одного друга вам недостаточно

фото: cs-exluziv.ru

Ваши друзья разочаровывают вас время от времени? Вы чувствуете, что в ваших отношениях чего-то не хватает? Вы не одиноки.

Исследователь Том Рат и Институт Гэллапа обнаружили кое-что интересное: ни один приятель, взятый в отдельности, не может удовлетворить все ваши потребности во взаимоотношениях.

Некоторые из ваших друзей — отличные слушатели… но они не всегда бывают рядом, когда нужны вам. Другие очень лояльны… но не очень-то умеют помогать при возникновении проблем. И так далее.

Разные друзья дают нам разное. Но иногда и с большой группой товарищей вы все равно не получаете всего, что нужно, чтобы чувствовать поддержку в жизни. Это как с едой: чтобы быть здоровым, вам нужны разные группы продуктов — вы не можете есть только печенье на завтрак, обед и ужин.

«Дружба» — довольно неопределенное слово. Вы можете вообще не знать, чего хотите от отношений, чтобы они были полноценными, — вы просто знаете, что чего-то не хватает. Вот где пробел.

Поэтому Рат и Гэллап взялись за работу. Они опросили более тысячи человек, чтобы определить типы «жизненно важных друзей» — тех, с чьим исчезновением ваше удовлетворение от жизни заметно уменьшится.

Что дают нам эти типы друзей? Как они дополняют нашу жизнь? Чего мы ждем от друзей, чтобы чувствовать себя удовлетворенными?

Рат рассказывает о результатах этих исследований в книге «Незаменимые друзья: люди, без которых жить невозможно» («Vital Friends: The People You Can’t Afford to Live Without»).

Оказывается, есть 8 типов «жизненно важных друзей». Многим из нас не хватает кого-то из них, и поэтому мы часто испытываем разочарование, нам кажется, что мы не получаем все, в чем нуждаемся. (Вам придется собрать всех покемонов, чтобы выиграть в игре под названием «жизнь».)

Итак, давайте разберем эти 8 типов и узнаем, что они собой представляют, где можно встретить тех, которых вам не хватает, а также как укрепить отношения с теми, которые у вас уже есть. Мы также рассмотрим, что нужно сделать, чтобы быть лучше в той роли, которую вы сами играете в жизни других.

1) Строитель

Вам нужен тренер. Тот, кто мотивирует вас и побуждает перейти на следующий уровень. Тот самый поддерживающий друг, который верит в ваш потенциал и не позволит вам почивать на лаврах.

Из книги «Незаменимые друзья»:

Когда вы задумываетесь, как стать лучше в том, что вы уже хорошо умеете, поговорите со Строителем. Подобно лучшим тренерам и менеджерам, это те друзья, которые вдохновляют вас достигать большего каждый день.

В вашей жизни не хватает Строителя? Нам всем нужен тот человек, который подталкивает быть теми, кем мы можем быть. Чаще обращайтесь к людям за советами, и посмотрите, кто дает четкие ответы и поддерживает вас. Кто через неделю поинтересуется, как идут дела? Это и есть ваш новый Строитель.

Хотите сделать вашего Строителя лучше? Расскажите ему о своих целях и проблемах. Скажите, что вы цените его поддержку… и дайте разрешение пинать вас, если вы сбавите обороты.

Что, если вы — Строитель? Как вы можете быть более полезными для своих друзей? Выясните, на что они способны, и предложите помощь. Будьте с ними на связи, если цели, которые важны для них, ускользают. Некоторым людям нужен поддерживающий голос, чтобы справиться.

Моя подруга Джоди — образцовый Строитель. Я склонен делать только то, что меня интересует или воодушевляет. Так что моя жизнь может становиться немного несбалансированной. (И это я еще преуменьшаю размер цунами.) Когда я пренебрегаю вещами, которые позволяют мне выдохнуть или делают жизнь более достойной, Джоди напоминает и поддерживает… и потом неумолимо меня пилит. Поэтому я всегда делаю то, что она говорит…

Со временем.

Строители мотивируют вас и поддерживают ваше движение вперед. А кто поет вам дифирамбы перед окружающими?

2) Чемпион

Нам всем нужен друг, который не боится изобразить из себя чирлидера. Кто-то, кто переживает за нас и описывает нас другим таким образом, что мы краснеем.

Из «Незаменимых друзей»:

Чемпионы — те, кто стоит за вас и за то, во что вы верите. Это друзья, которые поют вам дифирамбы. Чемпионы — верные друзья, с которыми вы можете смело делиться переживаниями. Они нетерпимы к обману. Когда вы добиваетесь успеха, они гордятся вами, и делятся этим с окружающими.

В вашей жизни нужен Чемпион? Ищите людей, которые всегда хвалят других. Они обычно очень скромные и добрые. Когда найдете, скажите «Привет».

Хотите помочь вашему Чемпиону помогать вам? Держите его в курсе того, что вы делаете, и каковы ваши цели. И не забудьте поблагодарить, когда его помощь принесет плоды. Чемпионы живут ради этого.

Как можно стать лучше, если вы — Чемпион? Спросите своих друзей, чем они озабочены, и как вы можете помочь. Подумайте о различных способах, как помочь им. Может быть, вы расхваливаете их отменную работу в офисе — а хвалили ли вы их когда-нибудь перед их супругами?

К счастью, у меня есть Энди. Энди рассказывает окружающим обо мне так, что мне самому хочется с собой познакомиться. И он делает это для всех своих друзей. Могу сказать, что всем им очень повезло. Но Энди просто рассказал бы вам, какие они все замечательные.

3) Соратник

Кто любит те же самые странные вещи, что и вы? При виде кого из ваших друзей вы засучаете рукава и начинаете работать с удвоенной силой?

Из «Незаменимых друзей»:

Соратник — это друг с аналогичными интересами. Это может быть спорт, хобби, религия, работа, еда, фильмы или музыка. Беседуя с Соратником, вы ощущаете себя на одной волне, и это может послужить основой для длительных отношений.

Как найти Соратника? Позвольте окружающим людям больше узнать о ваших интересах и посмотрите, кто еще интересуется криптозоологией или экзистенциализмом XIX века. Посещайте мероприятия, где собираются подобные энтузиасты.

Как поощрить вашего нынешнего Соратника? Отправьте ему статьи о ваших общих интересах, а затем обсудите их за чашечкой кофе.

Что вам нужно сделать, чтобы стать лучшим Соратником? Запланируйте регулярные встречи, чтобы поработать над общим планом по достижению глобального господства.

Мой приятель Майк — гроссмейстер в визуальных вопросах. Когда я сказал, что хочу отправить своему издателю несколько идей для обложки моей книги, Майк запустил Photoshop. Когда мне понадобилась фотография автора для упомянутой книги, именно Майк ее сделал. И следуя моей же рекомендации, данной выше, мне в самом деле нужно запланировать время для регулярных встреч с ним.

Итак, у вашего Клайда есть Бонни. А есть ли у вас человек, которого вы можете позвать поздно ночью, когда дела принимают серьезный оборот и на душе тяжело?

4) Компаньон

Проще говоря: лучший друг. Тот, кто не просто поддерживает ваше движение, а буквально помогает вам идти. Человек, который останется рядом, когда все остальные мудро сбегут в укрытие.

Из «Незаменимых друзей»:

Компаньон всегда рядом, независимо от обстоятельств. Когда что-то происходит в вашей жизни — хорошее или плохое — это один из первых людей, которых вы позовете. Время от времени настоящий Компаньон может предвосхищать ваши устремления — мысли, чувства и действия, — прежде чем вы сами их осознаете. Компаньоны гордятся вашими отношениями, и они будут идти на жертвы ради вас. Они — друзья, ради которых вы могли бы рискнуть своей жизнью. Если вы ищете дружбу на всю жизнь, остановитесь на Компаньоне.

Как найти Компаньона? Подумайте, с кем из ваших нынешних друзей вы хотите установить более глубокие отношения. Проводите с ними больше времени. Откройтесь и будьте уязвимыми.

Как укрепить свои отношения с нынешним Компаньоном? Не болтайте о ерунде. Обсудите глубокие аспекты своей жизни: страхи, мечты, будущее.

Как вы можете стать лучшим Компаньоном? Создайте для вашего друга безопасное пространство, где можно обсудить что угодно. И когда наступят тяжелые времена, протяните руку. Не ждите, когда вас попросят о помощи.

Джейсон — мой лучший друг. Если в моей жизни есть что-то, чему следует позавидовать, так это наша дружба. Он тот, кто часто говорит мне такие вещи: «Эрик, то, что ты собираешься сделать, безумно, у тебя мало шансов на успех, и это незаконно в большинстве стран НАТО. Я знаю, ты все равно это сделаешь. Если у тебя получится, я буду гордиться тобой. Если нет, позвони мне, даже если будет очень поздно. Я с тобой». И часто я звоню. И он всегда отвечает.

Итак, у вас есть лучший друг. Но кто познакомит вас с новыми друзьями?

5) Связной

Независимо от того, в чем проблема, они знают кого-то, кто может помочь. Они заводят друзей чаще, чем большинство людей извиняется. Даже если они были бы заперты в одиночной камере, где не с кем поговорить, они стали бы лучшими друзьями с охранником.

Друзья, которые играют роль Связного, всегда приглашают вас на обед, ужин или другие мероприятия, где вы сможете познакомиться с новыми людьми. Это значительно расширяет вашу сеть и предоставляет доступ к новым ресурсам. Когда вам что-то нужно — работа, врач, друг или свидание, — Связной подсказывает вам правильное направление. Кажется, он знает всех.

Что нужно, чтобы включить в свою жизнь Связного? Ищите людей, которые знают всех в текущей ситуации. Не бойтесь представиться им самостоятельно — они любят знакомиться с новыми людьми.

Как лучше всего использовать своего Связного? Это легко: просто попросите его о знакомстве.

Если вы — Связной, как вы можете лучше помогать своим друзьям? Будьте инициативными. Не ждите, когда они попросят о помощи. Подумайте о том, с кем им полезно было бы познакомиться, и предложите представить. Или просто организуйте вечеринку, и пусть все поболтают друг с другом.

Мой приятель Гаутам знает больше увлекательных людей, чем я людей вообще. Он не только был героем одной из историй в моей книге, но и познакомил меня с двумя другими людьми, чьи истории я рассказывал в книге. Пока я писал это, Гаутам завел 6 новых друзей.

6) Энерджайзер

Этот друг — весельчак. Человек, с которым ты всегда смеешься. Тот, кто всегда знает отличное место, куда можно пойти, или удивительную вещь, которую можно сделать.

Из «Незаменимых друзей»:

Энерджайзеры могут быстро привести вас в чувство, когда вы расклеились. Они всегда говорят и делают то, что заставляет вас чувствовать себя лучше. У Энерджайзера есть замечательная способность понимать, что именно вам нужно.

Как найти нового замечательного Энерджайзера? Ищите человека, который выглядит душой компании в любой ситуации. Понежившись в их неоновом сиянии, представьтесь.

Хотите еще больше активировать своего Энерджайзера? Скажите ему, насколько вы цените его энтузиазм. Отвечайте позитивом на позитив.

Хотите стать лучшим Энерджайзером? Как и в случае со Связным, будьте инициативными. Ищите тех, кто чувствует себя подавленным, и творите свою магию.

Мой друг… О, черт. Кажется, у меня нет Энерджайзера. Что ж, это многое объясняет. Пойду-ка лучше познакомлюсь с душой компании, немедленно…

Итак, у вас есть друг, благодаря которому вы всегда улыбаетесь. Но кто всегда знакомит вас с новыми идеями?

7) Просветитель

Они отправляют вам интересные статьи. Они заставляют вас подвергать сомнению ваши гипотезы. Разговор с ними заставляет ваш мозг делать вещи, как в сновидениях из фильма «Начало».

Из «Незаменимых друзей»:

Просветители — это друзья, которые расширяют ваши горизонты и поощряют вас принимать новые идеи, возможности, культуры и новых людей. Они заставляют вас думать инновационно и помогают добиваться позитивных изменений.

Как найти Просветителя? Поделитесь своими идеями с большим количеством людей. Посмотрите, кто регулярно предлагает новые точки зрения, и позвольте им взломать вашу черепную коробку.

Как можно помочь вашему Просветителю поработать над вашим котелком? Поощряйте его играть адвоката дьявола с вашими идеями — и никогда не критикуйте его отзывы. Обмозгуйте его предложения какое-то время, чтобы полностью изучить их и проявить уважение.

Что, если вы — Просветитель? Слушайте — и предлагайте гипотезы. Присылайте друзьям идеи, которые у вас есть, и пусть они их сверят со своими интересами.

Мой друг Ник всегда оспаривает любую идею. Мы абсурдно долго гуляем, и он отвечает на все, что я говорю: «Но что, если…?» Он всегда заставляет меня действительно серьезно думать. Он все равно мне нравится.

Итак, у вас есть кто-то, кто бросает вам вызов. Но кто помогает вам спланировать, как достичь следующего жизненного этапа?

8) Навигатор

Иногда кажется, что ты Данте, ты в аду — и тогда тебе нужен Виргилий. Это ваша система GPS, когда вы не знаете, как выехать на шоссе жизни.

Из «Незаменимых друзей»:

Навигаторы — это друзья, которые дают вам советы и поддерживают движение в правильном направлении. Они помогают вам видеть позитивное будущее, сохраняя при этом реальный взгляд на вещи. Они идеальные друзья, с которыми можно делиться своими целями и мечтами; когда вы это сделаете, вы будете продолжать учиться и расти.

Вам нужен Навигатор по жизни? Спрашивайте окружающих вас людей о них самих. Узнайте больше о том, что они сделали, и о том, какие проблемы преодолели. Вы будете удивлены, что многие из них бывали в вашей шкуре — или пережили подобный опыт, который может помочь вам в поиске ответов.

Хотите, чтобы ваш нынешний Навигатор улучшил GPS? Поговорите с ним, когда окажетесь перед лицом важных решений. Поделитесь своими целями и мечтами. Спросите его, как бы он действовал в подобной ситуации.

Будучи Навигатором, как вы можете помочь своим друзьям? Опять же, будьте активными. Предлагайте помощь и советы, если они столкнулись с проблемами в сфере, в которой у вас есть опыт.

Этот год был бы гораздо сложнее без моего друга Райана Холидея. Он предложил руководство по выпуску книги, посоветовал, какие новые проекты можно запустить и как справляться с большими жизненными проблемами. Он единственный человек, которого я знаю, кто читает книг больше, чем я, и, в отличие от меня, его губы не двигаются, когда он их читает.

Кто-то из ваших друзей может играть несколько ролей. И вы можете играть разные роли для своих друзей. Это отлично.

Для большинства моих друзей я Просветитель. Но для некоторых я — Соратник или Компаньон. (После четырех эспрессо я могу быть Энерджайзером.) Определите, кто вы для своих друзей. И станьте лучшим в своей роли.

Найдите роли, которых не хватает в вашей группе друзей, и работайте над укреплением отношений с теми, которые у вас есть. Это похоже на фильм про ограбление, где вам нужен взломщик, водитель, компьютерный эксперт и комичная сцена, чтобы сделать дело.

Жизнь довольно тяжела, а значит, вам нужны любовь и поддержка, чтобы прожить ее.

Идеономика