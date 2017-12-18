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Названы худшие пароли 2017 года

19.12.2017 18:01 — Разное | Tut.by  
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«123456» — очень плохой способ защититься от хакеров и самый популярный пароль за 2017 год. «Антирейтинг» составила компания SplashData, сообщает издание BGR.


Фото: Reuters

Специалисты обработали более 5 миллионов паролей, которые становились публично доступны после массовых утечек за последние 12 месяцев. Лидеры списка не изменились — это 123456 и password. Зато в нем появились новички — например, starwars, iloveyou и 123123.

Вот как выглядит топ-25:

  1. 123456
  2. password
  3. 12345678
  4. qwerty
  5. 12345
  6. 123456789
  7. letmein
  8. 1234567
  9. football
  10. iloveyou
  11. admin
  12. welcome
  13. monkey
  14. login
  15. abc123
  16. starwars
  17. 123123
  18. dragon
  19. passw0rd
  20. master
  21. hello
  22. freedom
  23. whatever
  24. qazwsx
  25. trustno1

Если вы нашли свой пароль в этом списке — смените его как можно быстрее. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.

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Лидеры списка не изменились, зато в нем появились новички.

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