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В Минтрансе рассказали, как перераспределят "дорожный налог"

19.12.2017 17:58 — Разное | Tut.by  
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Полученную госпошлину за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, могут перераспределить на местные дороги. Об этом представитель Минтранса рассказал во время дискуссии в прямом эфире TUT.BY.


Один из основных спорных моментов существования «дорожного налога» — это распределение собранных с автомобилистов средств. Как известно, часть полученных денег идет в республиканский бюджет, часть распределяется между бюджетами областей, а часть средств шла на строительство МКАД-2. Не только обычные автомобилисты, но и депутаты не раз подчеркивали, что механизм распределения денег нужно пересмотреть.

— В итоге избиратели жалуются, что каждый год размер налога увеличивается, люди платят все больше и больше, но на конкретные дороги, по которым они ездят, денег выделяется все меньше, — озвучила мнение людей летом этого года Ольга Политико.

Во время дискуссии, на которой представители Минтранса и УП «Белгостехосмотр» обсуждали саму процедуру техосмотра и возможность ее изменения, начальник сектора транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Павел Бречко отметил, что сейчас разрабатывается несколько предложений по изменению «дорожного налога». Одно из них — перераспределение средств.

 Насколько мне известно, уклон будет на местные дороги. Если раньше средства шли на республиканские дороги, то сейчас на местные.

Напомним, недавно председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак также анонсировал проект указа по изменению системы взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Одна из разрабатываемых версий — помесячная уплата транспортного сбора. Например, если человек пользуется автомобилем три месяца в году, то и платить нужно за три месяца, а не за весь год. Если собирается продавать транспортное средство, то заплатить можно за месяц.

В последнее время все больше белорусов отказываются от прохождения обязательного техосмотра, поскольку для этого необходимо сначала уплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт.

 
 
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Об этом рассказал представитель Минтранса во время дискуссии TUT.BY.

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