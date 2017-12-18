Полученную госпошлину за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, могут перераспределить на местные дороги. Об этом представитель Минтранса рассказал во время дискуссии в прямом эфире TUT.BY .





Один из основных спорных моментов существования «дорожного налога» — это распределение собранных с автомобилистов средств. Как известно, часть полученных денег идет в республиканский бюджет, часть распределяется между бюджетами областей, а часть средств шла на строительство МКАД-2. Не только обычные автомобилисты , но и депутаты не раз подчеркивали, что механизм распределения денег нужно пересмотреть .

— В итоге избиратели жалуются, что каждый год размер налога увеличивается, люди платят все больше и больше, но на конкретные дороги, по которым они ездят, денег выделяется все меньше, — озвучила мнение людей летом этого года Ольга Политико.

Во время дискуссии, на которой представители Минтранса и УП «Белгостехосмотр» обсуждали саму процедуру техосмотра и возможность ее изменения, начальник сектора транспортной безопасности Министерства транспорта и коммуникаций Павел Бречко отметил, что сейчас разрабатывается несколько предложений по изменению «дорожного налога». Одно из них — перераспределение средств.

— Насколько мне известно, уклон будет на местные дороги. Если раньше средства шли на республиканские дороги, то сейчас на местные.

Напомним, недавно председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак также анонсировал проект указа по изменению системы взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Одна из разрабатываемых версий — помесячная уплата транспортного сбора. Например, если человек пользуется автомобилем три месяца в году, то и платить нужно за три месяца, а не за весь год. Если собирается продавать транспортное средство, то заплатить можно за месяц.

В последнее время все больше белорусов отказываются от прохождения обязательного техосмотра, поскольку для этого необходимо сначала уплатить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

По данным УП «Белтехосмотр», за 11 месяцев 2017 года на техосмотр прибыли 1 253 118 автомобилей. Это треть всех зарегистрированных автомобилей в Беларуси, включая личный и коммерческий автотранспорт.