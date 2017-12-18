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Ярошевич: бюджет продиктован состоянием внешнего долга

19.12.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Республиканский бюджет 2018 года в первом чтении одобрен белорусскими парламентариями, второе чтение состоится сегодня, некоторые аналитики уже называют его консервативным. Бюджет предусматривает рост ВВП 101,2%, уровень инфляции – 107,4% и 11-процентную ставку рефинансирования. Предусмотрен профицит бюджета в 700 млн. рублей.

Ярошевич: бюджет продиктован состоянием внешнего долга
© Sputnik / Виктор Толочко
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Особенности перспективного бюджета прокомментировал экономический эксперт Вячеслав Ярошевич.

"Мне кажется, бюджет чересчур консервативен. Хоть правительство и рассчитывает на оптимистичный сценарий роста – 3,5 % в следующем году, но с точки зрения политэкономии (особенно для стран с достаточно высоким уровнем внешнего долга) ничего удивительного в этом нет, такого рода параметры закладываются в тех странах, которые должны выполнять свои обязательства перед кредиторами, и именно кредиторы настаивают на профицитном бюджете, дабы обеспечить возврат своих средств", — сказал Ярошевич.

Комментарии Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Экономический эксперт Вячеслав Ярошевич комментирует параметры бюджета 2018 года и его зависимость от внешних обязательств.

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