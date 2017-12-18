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Ярошевич: бюджет продиктован состоянием внешнего долга
19.12.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Республиканский бюджет 2018 года в первом чтении
© Sputnik / Виктор Толочко
Особенности перспективного бюджета прокомментировал экономический эксперт Вячеслав Ярошевич.
"Мне кажется, бюджет чересчур консервативен. Хоть правительство и рассчитывает на оптимистичный сценарий роста – 3,5 % в следующем году, но с точки зрения политэкономии (особенно для стран с достаточно высоким уровнем внешнего долга) ничего удивительного в этом нет, такого рода параметры закладываются в тех странах, которые должны выполнять свои обязательства перед кредиторами, и именно кредиторы настаивают на профицитном бюджете, дабы обеспечить возврат своих средств", — сказал Ярошевич.
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Экономический эксперт Вячеслав Ярошевич комментирует параметры бюджета 2018 года и его зависимость от внешних обязательств.
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