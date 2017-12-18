Ярошевич: бюджет продиктован состоянием внешнего долга /

Республиканский бюджет 2018 года в первом чтении одобрен белорусскими парламентариями , второе чтение состоится сегодня, некоторые аналитики уже называют его консервативным. Бюджет предусматривает рост ВВП 101,2%, уровень инфляции – 107,4% и 11-процентную ставку рефинансирования. Предусмотрен профицит бюджета в 700 млн. рублей.

Особенности перспективного бюджета прокомментировал экономический эксперт Вячеслав Ярошевич.

"Мне кажется, бюджет чересчур консервативен. Хоть правительство и рассчитывает на оптимистичный сценарий роста – 3,5 % в следующем году, но с точки зрения политэкономии (особенно для стран с достаточно высоким уровнем внешнего долга) ничего удивительного в этом нет, такого рода параметры закладываются в тех странах, которые должны выполнять свои обязательства перед кредиторами, и именно кредиторы настаивают на профицитном бюджете, дабы обеспечить возврат своих средств", — сказал Ярошевич.

Комментарии Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.