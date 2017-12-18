|
"Столица" без поражений прошла первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу
Минский клуб «Столица» без поражений прошел первый круг 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном, 15-м туре первой половины турнирной дистанции действующие чемпионы уверенно переиграли земляков из «Дорожника» со счетом 5:1.
До этого подопечные Андрея Толмача одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью, набрав 37 очков при разнице мячей 58−19.
Всего на три балла отстает «Лидсельмаш», который проиграл только лидеру, при 10 викториях и четырех ничьих (разница мячей — 68−32).
По 32 очка у витебского «Витэна» и гомельского ВРЗ, на два балла меньше у могилевского «Форте».
Внизу турнирной таблицы «Южный» (3 очка), «Щучин» (5) и «Динамо-БНТУ» (7).
Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), который забил 19 мячей.
Вторая половина национального первенства стартует после новогодних праздников, а до этого пройдут матчи розыгрыша Кубка Беларуси. На 23 декабря намечены встречи 1/8 финала, 29 декабря и 8 января состоятся четвертьфиналы, 21 и 24 января — полуфиналы, решающий поединок за почетный трофей состоится 28 января.
Победителем прошлого кубкового розыгрыша стал столичный «Дорожник», переигравший в финальном матче «Лидсельмаш» со счетом 5:4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский клуб "Столица" без поражений прошел первый круг 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу.
|
Архив (Разное)
Комментарии