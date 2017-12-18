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"Столица" без поражений прошла первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу

19.12.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Минский клуб «Столица» без поражений прошел первый круг 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: МФК «Столица»

В заключительном, 15-м туре первой половины турнирной дистанции действующие чемпионы уверенно переиграли земляков из «Дорожника» со счетом 5:1.

До этого подопечные Андрея Толмача одержали 10 побед и 4 раза сыграли вничью, набрав 37 очков при разнице мячей 58−19.

Всего на три балла отстает «Лидсельмаш», который проиграл только лидеру, при 10 викториях и четырех ничьих (разница мячей — 68−32).

По 32 очка у витебского «Витэна» и гомельского ВРЗ, на два балла меньше у могилевского «Форте».

Внизу турнирной таблицы «Южный» (3 очка), «Щучин» (5) и «Динамо-БНТУ» (7).

Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), который забил 19 мячей.

Вторая половина национального первенства стартует после новогодних праздников, а до этого пройдут матчи розыгрыша Кубка Беларуси. На 23 декабря намечены встречи 1/8 финала, 29 декабря и 8 января состоятся четвертьфиналы, 21 и 24 января — полуфиналы, решающий поединок за почетный трофей состоится 28 января.

Победителем прошлого кубкового розыгрыша стал столичный «Дорожник», переигравший в финальном матче «Лидсельмаш» со счетом 5:4.

 
 
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Минский клуб "Столица" без поражений прошел первый круг 29-го чемпионата Беларуси по мини-футболу.

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