Включить дома свет, лечь спать в теплой комнате, когда за окном минусовая температура — совершенно обычные вещи, которым мы не придаем значения, пока всё хорошо. Прямо, как в случае со своим собственным организмом, где самостоятельно бьется сердце, работает мозг и легкие. Белорусская энергосистема — это тоже большой организм со своим мозгом, сразу несколькими сердцами и 65 тысячами человек, которые незаметно для нас поддерживают его работу. Именно их праздник в стране будет отмечаться 22 декабря.





День, когда дольше всего включен свет

В Беларуси, России, Украине и Армении праздник энергетиков отмечают 22 декабря — в день зимнего солнцестояния, период самой длинной ночи, а соответственно и самого активного энергопотребления.

На этот раз ГПО «Белэнерго» не ограничилось стандартной пресс-конференцией, а показало работу всей системы — от выработки энергии до ее распределения.





Минская ТЭЦ-3, дымящими трубами которой любуются жители Партизанского проспекта, — первая точка нашего путешествия. Нам проводят краткий инструктаж (ходить только по дорожкам, каски не снимать, рубильники не дергать) и запускают на территорию.

ТЭЦ-3 работает с 1951 года. Это одна из крупных теплоэлектроцентралей белорусской энергосистемы, производящая тепло и электричество, как для обычных жителей, так и для промышленных гигантов столицы — МТЗ и МАЗ. Сейчас установленная мощность станции составляет 442 МВт, она вырабатывает около 25% тепла, необходимого Минску.



Высота этой трубы — 180 метров, а «дым» — это, на самом деле, водяной пар.

Идеальное место для стимпанк-съемок

Газ — основное топливо для электростанции, раньше для этих целей использовался уголь, затем мазут. Если очень упрощенно, то принцип работы ТЭЦ таков: вода (ее берут из неподалеку расположенного Чижовского водохранилища) после тщательной очистки разогревается с помощью сжигаемого газа.

В специальных котлах она превращается в сверхгорячий (545 градусов) пар очень высокого давления (140 атмосфер) и потом подается в паротурбинную установку.

Пар под давлением раскручивает лопасти турбины, и она вырабатывает электричество. Параллельно, с помощью специальных отводов, подогревается техническая вода, которая затем направляется на отопление домов и предприятий.













Помещение с турбинами для неподготовленного человека выглядит устрашающе. Огромные агрегаты, опутанные невероятным количеством труб. То тут, то там видны тонкие струйки пара, температура в помещении выше 30 градусов (летом, нам рассказали, она доходит до 50!) и очень сильный шум, из-за которого не слышно рядом стоящего собеседника.

Работающие здесь люди носят на шее специальные беруши, и их можно понять (посмотрите видео ниже со звуком):

За турбинами и котлами следят в диспетчерском пункте по соседству. Здесь вполне можно снимать фильмы про советских инженеров или какой-нибудь стимпанк. Кнопки, рубильники, маленькие лампочки: это оборудование установили еще в 60-х и практически не обновляли с тех пор. Говорят, большая модернизация здесь пройдет в 2019 году.





Внезапно, как в школе, раздается громкий звонок. Это сигнал для сотрудника смены — один из показателей вышел за нормальное значение и нужно обратить внимание на приборы.

— Это нормальное явление: за всеми приборами одновременно следить невозможно, поэтому работает такая сигнализация, — объяснили нам. — В данном случае прибор среагировал на незначительное уменьшение температуры воздуха.

Работа в условиях повышенной опасности

Любая ТЭЦ — это сложный и очень опасный механизм. За раскаленным паром под давлением и сверхвысоким напряжением необходимо постоянно следить. Сотрудники ТЭЦ-3 постоянно проходят подготовку, сдачу тестов и отработку возможных внештатных ситуаций, чтобы в экстренном случае моментально правильно среагировать на проблему.

И если в этом диспетчерском пункте следят за двумя турбинами и котлами, то на главном щите ТЭЦ-3 управляют всей станцией.

Старый деревянный паркет и большие рубильники (которые ни в коем случае нельзя трогать) напоминают нам о возрасте минской ТЭЦ, а компьютеры и жидкокристаллические панели на стене — о том, что мы всё-таки находимся в 21-м веке.





«Ночной директор»

Несмотря на максимальную автоматизацию в управлении таким сложным объектом не обойтись без людей. Ведь здесь регулируются потоки тепла и электричества, производимые станцией.

Василий Александрович неохотно отвечает на вопросы журналистов, постоянно посматривая на мониторы. Он пришел на ТЭЦ еще в 17-летнем возрасте, и прошел длинный путь, чтобы стать руководителем смены и «ночным директором». Так в шутку называют здесь управляющего главным щитом. Если днем ответственность лежит на руководстве ТЭЦ, то в ночное время именно он принимает все самые важные решения.

Смена на главном щите длится 12 часов, поэтому на ТЭЦ есть несколько сменяющих друг друга «ночных директоров».





— Чтобы стать начальником смены здесь, нужно знать, как работают все звенья, все цеха ТЭЦ. И не просто знать, но пройти подготовку, практику и сдать соответствующие экзамены, — рассказал специалист.

Василий Александрович рассказал, что грядущая новогодняя ночь — это совершенно заурядное событие для ТЭЦ.

— Основные потребители электричества — это крупные предприятия, которые в этот момент не работают, а не гирлянды и телевизоры, — улыбается он.

«Стой! Напряжение»

Выработанное электричество очень высокого напряжения (10 тысяч вольт) попадает на подстанцию на территории ТЭЦ, где оно повышается до 110 тысяч вольт и затем поступает в энергосистему. Причем к крупным клиентам, вроде МТЗ или МАЗ, идут выделенные высоковольтные линии.





По Минску раскидано около 4000 трансформаторных подстанций, которые преобразуют высокое напряжение в обычное — 220 или 380 вольт. Они объединены с электростанциями и между собой сложной системой кабелей — настоящей подземной паутиной.

Контролирует сложную систему диспетчерский пункт и специальные выездные бригады. Последние не только устраняют последствия аварий (это когда у вас дома выключается свет), но и стараются предотвращать их. Один из способов — проверка температуры на контактах трансформаторных подстанций.





В помещение входить строго запрещено, даже несмотря на специальную защитную одежду, «гасящую» электрическую дугу — высокое напряжение убивает на расстоянии. Рабочие это, конечно же, помнят, но для дополнительной безопасности на входе установлены заграждающие знаки.

Поэтому температура замеряется специальным прибором удаленно. Если она будет выше нормы, подстанцию отключают и временно перераспределяют потоки электричества между другими.





«Мозг» всей белорусской энергосистемы

Мало кто знает, но среди малоэтажной застройки на Карла Маркса затерялось 7-этажное здание. Именно тут находится «мозг» всей белорусской энергосистемы — Национальный диспетчерский центр.

Отсюда управляют потоками электроэнергии внутри Беларуси, видна общая картина перераспределения электричества между странами-соседями.





На большой онлайн-карте, размещенной на 21 проекционном видеокубе, выводится информация по всем узлам энергосистемы — здесь видны все электростанции и подстанции высоковольной сети.





Национальный диспетчерский пункт обновился совсем недавно — летом этого года. До этого тут располагалась не такая технологически продвинутая система, отражающая энергосистему лишь схематично. Сейчас же каждый элемент можно увеличить, увидеть ситуацию подробнее и среагировать на критичное изменение более оперативно.





Основная задача здесь — поддержание баланса между производством и потреблением электроэнергии во всей Беларуси. Вверху экрана и выводится соответствующая информация — частота в сети должна быть 50 Гц, максимальное отклонение — не более 0,05 Гц. Если фиксируется превышение — значит нужно уменьшить выработку энергии, если ее не хватает — повысить мощность станций или получить электричество у соседних стран.





— Несмотря на технологическое развитие и искусственный интеллект, пока только человек может регулировать такую сложную систему на уровне всего государства, — рассказали в «Белэнерго». — В этом центре диспетчеры перенаправляют потоки мощности, словно авиадиспетчеры, регулирующие движение самолетов. Ситуация изменяется каждую секунду, и работник центра должен быть в любую секунду готов ее исправить, чтобы не допустить критической ситуации, чтобы у нас дома было электричество.