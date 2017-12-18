В 2018 году в Беларуси пройдет более 70 международных спортивных мероприятий





Совет министров утвердил перечень международных спортивных мероприятий, которые пройдут в Беларуси в 2018 году.

Согласно постановлению Совета министров №963, с 1 по 9 января пройдет XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

С 19 по 21 января состоится этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке. Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет 21 – 29 июля, 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту - 23 – 29 июля.

На 15 – 20 августа запланирован этап Кубка мира по художественной гимнастике ”Челлендж“. 27 августа – 4 сентября состоится чемпионат Европы по гребле академической среди спортсменов до 23 лет.

Минский международный полумарафон пройдет 6 – 12 сентября. Также на сентябрь запланировано проведение международного биатлонного фестиваля "Гонка легенд" под девизом "Звезды биатлона за мир".

Всего в 2018 году Беларусь примет более 70 международных спортивных мероприятий.