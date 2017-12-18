Суриков: каким оказался 2017 год во взаимоотношениях Беларуси и России /

Простых лет во взаимоотношениях двух стран быть попросту не может, поскольку это суверенные государства со своими национальными интересами, которые не всегда абсолютно совпадают.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков о военном пристуствии РФ в РБ, встрече президентов и признании виз

"Каждая страна их отстаивает, и там иногда появляются искорки. Это все естественно, потому что если все уж очень гладко, возникают опасения, куда эта гладкость заведет", — отметил дипломат.

Нынешний 2017 год был не хуже, а в отдельных моментах даже лучше прошлого, поскольку две страны входили в 2017-ый год с нерешенным спором в углеводородных делах, который в апреле удалось разрешить, напомнил Суриков.

"В целом, год более позитивный, более мягкий в умонастроениях. По крайней мере, различные должностные лица России и Беларуси не будоражили общественное мнение, и общество настраивалось более позитивно на взаимоотношения", — сказал Суриков.

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Дипломат также рассказал проводимых в Беларуси опросах общественного мнения о приоритетах союза с Россией либо европейским сообществом.

"На вопрос "С кем бы вы хотели вступить в союз — с Евросоюзом или с Россией" большинство белорусов говорят о России, и мы на это ориентируемся", — рассказал дипломат.

Во взаимоотношениях России и Беларуси все в порядке, за исключением некоторых искр, как в семье, резюмировал Суриков.

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