20 декабря в Минске состоится последний баскетбольный матч уходящего года: на площадке Falcon Club Арены «Цмокі» примут датских «Баккен Беарз» в Кубке ФИБА-Европа.

Что нужно знать о сопернике «Драконов» по Кубку ФИБА?



Фото с сайта bc-tsmoki.by

1. «Баккен Беарз» — 15-кратный и действующий чемпион Дании. Клуб был основан в городе Орхус в 1954-м году и несколько раз реорганизовывался, меняя название. С конца 1990-х «Медведи» захватили власть в баскетбольной Дании, но после победы в 2014-м дважды подряд уступали в финале «Хорсенс». Лишь этой весной «Баккен Беарз» вернули золотые медали в Орхус.

2. Датчане — стабильные участники европейских турниров. Например, в 2014-м «Беарз» вышли в Топ-16 Еврочелленджа, а в минувшем сезоне пробились в Лигу чемпионов. Правда, в баскетбольной ЛЧ дела у датского клуба не заладились: «Медведи» проиграли 15 раз в 16 матчах и заняли последнее место в группе. Сейчас соперник «Драконов» успешно прошел первый раунд Кубка ФИБА.

3. «Баккен Беарз» — одна из лучших атакующих команд турнира. Датчане набирают 87,2 очка в среднем на матч — это четвертый показатель Кубка ФИБА из 32 команд. Кроме того, «Беарз» любят сверхбыстрый баскетбол, а журналисты пишут, что по стилю игры команда напоминает топ-клубы НБА: высокий темп в атаке, плотная защита и красочные данки. Если сравнивать с Лигой ВТБ, то больше всего «Баккен Беарз» напоминают саратовский «Автодор», президент которого — Владимир Родионов — просто влюблен в быструю и привлекательную для зрителей модель баскетбола.

4. «Беарз» выбили из турнира команду Лиги ВТБ. И, как ни странно, именно «Автодор»: саратовцы стали третьими в своей группе, а датчане — вторыми. «Баккен» должны были вообще финишировать на первой строке, но в последнем матче первого этапа неожиданно уступили литовскому «Невежису» — 64:90.

5. Лидер «Баккен Беарз» — лучший снайпер Кубка ФИБА. Американский защитник Девон Акун-Пёрселл набирает за игру в среднем 22,3 очка. Тому же «Автодору» Девон набросал 31. При этом защитник, выступающий в Дании второй год, на чужой половине площадки может почти все: бросает с периметра, проходит под кольцо, забивает красочные данки и заставляет соперников фолить. «Цмокам» будет невероятно тяжело в защите.

«Цмокі», в свою очередь, считаются одной из лучших команд Кубка ФИБА по игре в защите. Команда Александра Крутикова входит в Топ-5 оборонительных команд Лиги ВТБ, опережая даже питерский «Зенит». Во многом благодаря успешным действиям на своей половине площадки «Драконы» одерживают победы в новом сезоне.

Видео: FIBAEuropeTV

Таким образом, зрителей ждет столкновение двух команд, пропогандирующих абсолютно разный баскетбол. Напомним, в сезоне 2013/14 «Цмокі» дважды обыграли «Баккен Беарз» в Еврочеллендже — 83:76 (в гостях) и 89:51 (на домашней «Минск-Арене»). О том, повторят ли «Драконы» свой успех, можно будет узнать уже 20 декабря на Falcon Club Арене. Начало игры — 19.00, а билеты — на Ticketpro.