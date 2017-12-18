Минское «Динамо» после паузы возобновляет выступление в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Санкт-Петербурге «зубры» сыграют с действующим обладателем Кубка Гагарина и лучшей командой нынешнего сезона — СКА. «Армейцы» собрали невероятно сильный состав, большинство игроков которого готовятся сыграть на Олимпиаде-2018. Из 41 игры СКА победил в 37.

Минчане же продолжают отчаянную борьбу за плей-офф. На данный момент команда Горди Дуайера отстает от восьмерки на восемь очков. Сегодня за «зубров» дебютирует Максим Парфеевец, который заменит уехавшего на молодежный чемпионат мира Егора Шаранговича.

СКА: Коскинен (Шестеркин); Гавриков — Рундблад, Ковальчук (А) — Дацюк (К) — Калинин; Хафизуллин — Херсли, Гусев — Шипачев — Плотников; Яковлев — Белов, Широков — Коскиранта — Торесен; Галенюк — Зуб, Барабанов — Каблуков — Кетов.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов), Граньяни – Денисов (К), Скилле – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Осипов, Павлович (А) – Ковыршин – Степанов; Хенкель – Лисовец, Лингле – Китаров – Парфеевец; Дрозд – Волков – Когалев; Знахаренко, Буйницкий.

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