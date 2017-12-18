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Для богатых коммерсантов. Внедорожник Land Rover Discovery превратили в развозной фургон

19.12.2017 19:44 — Разное | Tut.by  
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У Land Rover Discovery пятого поколения появилась новая и не совсем обычная версия — SUV переделали в фургон, адресованный предприятиям малого бизнеса. К слову, такие модификации были и у Discovery предыдущих генераций.


Основное отличие Discovery Commercial от гражданской версии — грузовой отсек вместо сидений второго и третьего рядов, объем которого равен 1856 л. К слову, у пятиместного Discovery со сложенными задними сиденьями получается 2500 л, но в данном случае литры «съели» жесткий настил пола и защитная решетка за спинками передних кресел. Длина отсека достигает 1635 мм, ширина — 1411 мм, а высота — 939 мм. Задние окна у коммерческого Discovery закрыты заглушками.


Что касается двигателей, то фургон будет предлагаться с двумя дизелями — объемом 2 л (240 лошадиных сил) и 3 л (258 сил). В «базе» у всех машин — 8-ступенчатый «автомат», кожаные сиденья, кондиционер, круиз-контроль, контроль рядности движения, система автоматического торможения, полный привод с понижающей передачей, пневмоподвеска и система Terrain Response, автоматически распознающая тип покрытия под колесами и подбирающая оптимальный алгоритм работы трансмиссии и электронных помощников.


В Великобритании прием заказов на Discovery Commercial уже начался — на местном рынке цены начинаются от 40 333 фунтов (без учета НДС). Первые покупатели получат фургоны следующей весной.

 
 
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Компания Land Rover представила грузовую модификацию внедорожника Discovery. В салоне осталось только два места, остальное пространство превратили в грузовой отсек...

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