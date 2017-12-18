Вступил в силу приговор в отношении 15 фигурантов дела о договорных футбольных матчах

19 декабря вступил в законную силу приговор суда Первомайского района Минска от 12 октября по первому в стране делу об участниках договорных футбольных матчей .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня коллегия по уголовным делам Минского городского суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, оставила приговор районного суда без изменения. Апелляционные протест и жалобы не удовлетворены.

Приговор обжаловали обвиняемые, их адвокаты. Также приговор районного суда опротестовала прокуратура.

Приговор суда Первомайского района в отношении 15 фигурантов — бывших и действующих футболистов, тренеров (футбольные клубы «Гранит», «Ислочь», «Ошмяны», «Луч») — был оглашен 12 октября. Девяти из них вменялось совершение преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов, совершенный повторно), остальным — ч. 1 ст. 253 УК (без повторности. — БелаПАН.).

Четырнадцать из пятнадцати обвиняемых признали вину полностью, один — частично.

Обвиняемые были приговорены к ограничению свободы с и без направления в исправительное учреждение открытого типа, штрафам (максимальный — 4.000 базовых величин), с лишением и без лишения права заниматься профессиональной спортивной деятельностью на определенный срок.

Среди обвиняемых — гражданин Украины Ярослав Лемык. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 4.000 базовых величин. При этом гособвинение просило суд приговорить Лемыка, как организатора преступной схемы, к двум годам лишения свободы.

Напомним, впервые факт получения денег за оказание незаконного влияния на результат профессионального футбольного матча был установлен в апреле 2016 года.

По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд белорусского чемпионата, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода. Величина ставок зависела от категории матча. На матч первой лиги — от 1.000 до 4.000 долларов, высшей лиги и Кубка страны — от 10.000 до 18.000 долларов. Основные ставки делались в азиатских и европейских букмекерских конторах.

В деле упоминаются матчи: «Барановичи» — «Ошмяны» (первая лига) 5 июня 2016 года, «Луч» — «Гомельжелдортранс» (первая лига) 25 июня 2016 года, «Луч» — «Ошмяны» (первая лига) 2 июля 2016 года, «Ислочь» — «Динамо-Брест» (высшая лига) 30 апреля 2016 года, поединок Кубка Беларуси БАТЭ — «Гранит» 20 ноября 2015 года.

Как заявил в программе «ЧП.by» телеканала «НТВ-Беларусь» 24 января этого года старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель, особую обеспокоенность вызвало то, что организаторы договорных матчей стали связываться с уголовными авторитетами.

— Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов, которые возникали у белорусских организаторов с заказчиками из Украины. А в последующем эти криминальные авторитеты не только получали деньги за участие в «разборках», но и вкладывали свои криминальные средства в ставки в букмекерских конторах и в те деньги, которые использовались для подкупа игроков, — сообщил Ванагель.