Лишенная олимпийского золота за допинг спортсменка собралась в депутаты

Могилевская городская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу бывшей олимпийской чемпионки, лишенной медали за допинг Оксаны Меньковой.



Оксана Менькова. Фото: minutouno.com

Метательница молота Оксана Менькова, ныне директор Могилевской городской СДЮШОР № 5, завоевала золотую медаль на летней олимпиаде в Пекине в 2008 году. Однако в 2016 году решением Международного олимпийского комитета она была лишена награды в связи с употреблением запрещенных препаратов. Перепроверка пекинской допинг-пробы показала наличие в организме спортсменки анаболических стероидов дегидрохлорметилтестостерона (туринабола) и оксандролона. Кроме того, положительный результат принесла и перепроверка допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где Менькова заняла 7-е место (снова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (туринабол)).

— Я уже всем этим переболела и уже не хочу это комментировать, — заявила БелаПАН Менькова.

Отвечая на вопрос, не помешает ли эта ситуация стать ей депутатом горсовета, бывшая олимпийская чемпионка сказала, что «люди будут голосовать и смотреть, что и как мы будем делать».

— Я думаю, что, придя в нашу школу, люди увидят, что я немало за год сделала. Здесь будет конкуренция, и люди будут, видеть, за кого проголосовать. У каждого есть право выбора, и мы будем стараться решить какие-то проблемы, чтобы нашему городу было лучше, — отметила собеседница.

По ее словам, важно, чтобы весь город, и в первую очередь район «Техноприбор», где находится спортивная школа, был благоустроен.

— Если посмотреть на наш район со стороны, то он не совсем благоустроен. Мы хотим как-то помочь с дорогами, с детскими площадками. Вот что меня в принципе подтолкнуло к решению баллотироваться в депутаты, — заявила Менькова.

Инициативная группа бывшей спортсменки собрала более 80 подписей за выдвижение ее кандидатом в депутаты Могилевского горсовета при необходимых 75.