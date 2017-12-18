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Приговор обвиняемым в договорных матчах оставили без изменения
19.12.2017 21:24 — Разное | Ежедневник
Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор суда первой инстанции в отношении всех обвиняемых по делу о договорных футбольных матчах без изменения, а апелляционный протест и жалобы - без удовлетворения.
Как сообщил
Все они судом Первомайского района Минска в октябре этого года были признаны виновными по ст.253 Уголовного кодекса Беларуси. Одни фигуранты получили до 3 лет ограничения свободы, другим были назначены штрафы.
Деятельность группы граждан, которая занималась организацией договорных матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей и первой лигах, сотрудники МВД пресекли в июле 2016 года.
Сначала оперативники получили информацию о состоявшейся встрече представителей криминальных структур Украины, Беларуси и России, обсуждалась возможность вложения денег в организацию так называемых договорных матчей для получения внушительной прибыли с помощью сети букмекерских контор. Затем правоохранители вышли на группу непосредственных организаторов договорных матчей, в которую входили гражданин Украины, а также шесть белорусов, в том числе представители тренерского штаба и игроки ФК "Луч". Факты подкупа игроков и членов тренерского штаба ФК "Луч" и ФК "Ошмяны" нашли документальное подтверждение.
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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда оставила приговор суда первой инстанции в отношении всех обвиняемых по делу о договорных...
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