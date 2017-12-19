Глава Федерации биатлона Украины: Вопрос по Дарье Блашко так и завис в воздухе

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью biathlon.com.ua посетовал на то, что белорусская сторона затягивает решение вопроса по Дарье Блашко, которая хочет выступать под флагом Украины, паспорт которой получила в октябре.



Дарья Блашко. Фото: XSPORT

— Уже после Рупольдинга мы будем знать состав команды на Корею, и после этого олимпийцы отправятся в Антхольц, а остальные ребята будут готовиться к чемпионату Европы.

— В конце ноября должна была решиться судьба Дарьи Блашко. Однако рассмотрение вопроса было отложено до следующего заседания президиума Белорусской федерации биатлона в декабре. Состоялось ли уже это заседание?

— Этот вопрос так и завис в воздухе — никакой информации мы не имеем. На нас представители белорусской стороны не выходили, и анонсированное на декабрь заседание не проводилось.

— Как и где сейчас готовится Даша?

— Сейчас она тренируется в Карпатах. Скоро там же должны пройти соревнования FIS по лыжным гонкам, и Даша примет в них участие. Потом — чемпионат Украины, ну и дальше будем смотреть, где можно будет стартовать. Скорее всего, в первую очередь — в лыжных гонках. Ну и параллельно ждать, видимо, окончания карантина. Поскольку мы направили письмо в Беларусь, и если бы у наших соседей была добрая воля разрешить спортсменке выступать, думаю, она бы уже получила такое разрешение. Даша сейчас продолжает работать по своей программе.

— Летом во время чемпионата Украины вы говорили, что личный тренер Блашко и Панфиловой Владимир Махлаев будет консультировать Александра Беланенко и Романа Приму, помогать им в работе с командой «Б». Осуществляются ли такие контакты? И в какой степени Владимир Анатольевич участвует в этой работе?

— Нет, сейчас таких контактов нет, в первую очередь, из-за разницы в графике работы — Махлаев с Блашко уже две недели работают в Карпатах, команда «Б» — в Европе, — сказал руководитель Федерации биатлона Украины.



Дарья Блашко с трофеями сезона-2015/16. Большой глобус за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU и малый — за выигрыш спринтерского зачета. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Если Белорусская федерация биатлона не сократит или полностью не аннулирует карантин спортсменки, то, по правилам Международного союза биатлонистов, Блашко должна будет выдержать двухлетнюю паузу, прежде чем получит право представлять новую страну на официальных международных стартах. Это значит, что Дарья может пропустить Олимпиаду 2018 года.

Напомним, в сентябре стало известно , что двукратная чемпионка мира среди юниорок станет выступать за Украину. По информации SPORT.TUT.BY, спортсменка и ее тренер не смогли договориться о модели и условиях подготовки с новым штабом сборной Беларуси по биатлону. Дарья Блашко выиграла три золота на чемпионате Украины по летнему биатлону и заняла 18-е место в международных предсезонных соревнованиях в норвежском Шушене.