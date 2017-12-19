Борисовский БАТЭ утвержден чемпионом Беларуси

Исполком Белорусской федерации футбола 19 декабря утвердил БАТЭ чемпионом Беларуси 2017 года.

Информацию об утверждении сообщили в пресс-службе федерации.

На заседании исполкома федерации футбола заслушали доклад главы департамента по проведению соревнований Игоря Цаплюка. Члены исполкома утвердили итоговые таблицы национальных чемпионатов Беларуси по футболу этого года и решили закрепить титула чемпиона Беларуси 2017 года за борисовской командой БАТЭ.

Ранее заседание переносилось из-за решения по поводу вратаря этой команды Сергея Веремко. В итоге с БАТЭ решили не снимать очки, но пришли к соглашению, что клуб должен выплатить штраф вы размере 2000 БВ.

Были также утверждены победители ключевых номинаций в футболе в 2017 году.

Лучшим вратарем белорусской высшей лиги в 2017 году стал Денис Щербицкий. Голкипер футбольного клуба БАТЭ провел 23 игры сезона, в 15 из которых оставил ворота на замке. Игрок борисовского клуба также является основным голкипером молодежной сборной и вызывался в расположение национальной команды, пишет TUT.BY .

Приз лучшему защитнику также получил футболист борисовского БАТЭ Неманья Милунович. Сербский легионер провел 20 матчей в чемпионате Беларуси, в которых отметился двумя забитыми голами.

Александр Нойок из футбольного клуба «Динамо-Минск» признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси. В 28 играх за бело-синих украинский игрок центральной линии отличился тремя голами и восемью голевыми передачами.

Лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим игроком высшей лиги — 2017 признан Михаил Гордейчук, защищающий цвета БАТЭ. Его игра на острие помогла «желто-синим» вновь стать самым забивающим клубом Беларуси и выиграть очередное чемпионство. В этом году Михаил Гордейчук сыграл в 29 встречах высшей лиги, в которых, помимо 18 забитых голов, выполнил 5 результативных передач. Атакующий полузащитник также провел 6 матчей за главную футбольную команду страны.

По итогам голосования, проведенного газетой «Прессбол» , Михаил Гордейчук также впервые признан лучшим футболистом Беларуси.

Фото: БАТЭ