Вифлеемский огонь торжественно привезли в Беларусь

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Католические скауты торжественно доставили Вифлеемский огонь в Беларусь, сообщили во вторник в Римско-католической церкви.

Прибытие в республику огня из Израиля – ежегодная акция, приуроченная к Рождеству. Огонь, зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, в республику доставляют в конце декабря из Польши.

"Вифлеемский огонь прибыл в Беларусь. Переданный через белорусско-польскую границу огонь принесли в кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно", – говорится в сообщении на сайте РКЦ.

"Путешествие" символа Рождества Христова по республике продлится до 23 декабря. Уже в среду 20 декабря огонь доставят в Минск, а дальше его отвезут по католическим приходам Беларуси.