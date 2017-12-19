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Вифлеемский огонь торжественно привезли в Беларусь
19.12.2017 20:38 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Католические скауты торжественно доставили Вифлеемский огонь в Беларусь, сообщили во вторник в Римско-католической церкви.
Прибытие в республику огня из Израиля – ежегодная акция, приуроченная к Рождеству. Огонь, зажженный от расположенной в базилике Рождества Христова негасимой лампады, в республику доставляют в конце декабря из Польши.
"Вифлеемский огонь прибыл в Беларусь. Переданный через белорусско-польскую границу огонь принесли в кафедральный костел святого Франциска Ксаверия в Гродно", – говорится в сообщении на
"Путешествие" символа Рождества Христова по республике продлится до 23 декабря. Уже в среду 20 декабря огонь доставят в Минск, а дальше его отвезут по католическим приходам Беларуси.
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Уже в среду 20 декабря огонь доставят в Минск, а дальше его отвезут по католическим приходам Беларуси.
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