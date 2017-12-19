Симоньян: любую конфронтацию можно предотвратить обсуждением

Симоньян: любую конфронтацию можно предотвратить свободным обсуждением /

В Таллинне 19 декабря открылся мультимедийный пресс-центр информационного агентства Sputnik Эстония. Это современная медийная площадка, оснащенная высокотехнологичной аппаратурой, позволяющей проводить мероприятия самого разного формата – от прямых телевизионных включений до видеомостов с различными городами мира.

В распоряжении гостей и журналистов – комфортный пресс-зал на 20 мест и необходимая инфраструктура для приема и передачи информации. На прямой связи из московской редакции коллег поздравила главный редактор Sputnik и Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.

"Наша цель – попытаться объяснить, что делает наша страна, почему она это делает, и попытаться разговаривать. Мне кажется, это очень важно, если мы будем разговаривать, если вы будете нас слушать, спорить с нами, опровергать, или, наоборот, прислушиваться. По-разному может быть. Но мы уже не совершим тех нелепых ошибок, которые совершают люди – и потом страны, – не разговаривая", – сказала Симоньян.

В ближайших планах мультимедийного пресс-центра – проведение мероприятий, посвященных политическому и экономическому развитию Эстонии, инфраструктурным проектам, развитию социальной сферы и труда, вопросам культуры и спорта.

Информационное агентство Sputnik Эстония начало свою работу 24 февраля 2016 года – в День провозглашения независимости Эстонской Республики. Портал выходит сразу на двух языках – на государственном эстонском и на русском. Уже через год работы Sputnik Эстония вошел в пятерку самых посещаемых СМИ страны. Sputnik Эстония стабильно удерживает 5-6 место в списке лидеров прессы в стране.

Редакция Sputnik Беларусь присоединяется к поздравлениям в адрес коллег.

Обращение главного редактора Sputnik и Russia Today (RT) Маргариты Симоньян к коллективу агентства Sputnik Эстония слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.