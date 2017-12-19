Светлана Сипарова: Совместное дело с мужем укрепляет и бизнес, и семью





Совладелица группы Марк Формэль Светлана Сипарова считает, что совместный бизнес с мужем укрепляет не только семью, но и компанию.

- Первоначально вы принимали активное участие в бизнесе отца Геннадия Сипарова, который специализировался на пошиве женского белья и корсетов. После этого вы ушли в бизнес с мужем Андреем Сериковым, создав свой холдинг. Ваш отец поддержал вас или был против?

- Сложно сказать… В чем-то отношения стали хуже, в чем-то лучше. Когда мы работали вместе у меня было свое видение, а у него свое. По многим вопросам мне проще договариваться с мужем, так как мы лучше друг друга понимаем. Отец считает, что главное – это производство, а я считаю, что это продажи. Поэтому в какой-то момент мы не смогли договориться. В тот момент мы разделились, я начала совместный бизнес с мужем, а он продолжил свое дело с моими братьями.

- Каково это быть конкурентом отца?

- Несмотря на это мы продолжили общение. Мой отец очень сильный человек и вся семья всегда поддерживала его. Мы по-прежнему остались близкими людьми и это не рассоединило нас духовно.

- Хотел ли ваш отец, чтобы его дочь была «бизнесвумен»?

- Нет. Папа считал, что бизнес, как раз, мужское дело, а женское – это семья и дети.

- И все же вы решили окунуться в большой бизнес…Это была ваша инициатива или мужа?

- Эта была моя идея муж меня не уговаривал.

- Не могли бы вы рассказать, какой пласт работы лежит на вашем супруге, а какой на вас?

- Андрей отвечает за финансы, снабжение, логистику и производство. А на мне продажи, развитие ассортимента, маркетинг, кадры.

- В обществе сложилось мнение о том, что жене и мужу не желательно вести совместный бизнес. Что вы думаете на этот счет?

- Мне кажется, что совместный бизнес наоборот помогает в семейной жизни. Мы многое обсуждаем вместе, живем одним делом, советуемся друг с другом. Наверное, каждая семья – это отдельная история. Кому-то, возможно, хочется отдохнуть друг от друга, но нам нет. Каких-то глобальных проблем, касающихся нашей семьи и компании я не замечала.

- А что насчет романтики? Она не исчезает из ваших отношений?

- Нет, не исчезает.

- Можете ли вы принять какое-либо важное решение в бизнесе, несмотря на разногласия с вашим супругом?

- Я всегда стараюсь, чтобы мы как-то договорились. Как правило, наши самые удачные решения – это решения, принятые вдвоем. Мы стремимся к обоюдной уверенности в любом решении.

- Не было ситуаций, в которых муж категорически «против», а вы - «за»?

- Такие ситуации бывали, но случались редко. За все время у нас было всего около пяти подобных случаев. Как правило, я могу принять такое конфронтационное решение, если оно в моей сфере ответственности, и, если я чувствую, что это правильно.

- Как вы считаете, отличается ли женский тип управления бизнесом от мужского?

- Думаю, что сильно отличается. Мужчины мыслят другими масштабами. Они более уверенны в своих действиях, тогда как женщины очень осторожны и полны сомнений. Примером того может служить поведение на дороге: женщины водят автомобиль более аккуратно, а мужчины более импульсивно.

- Несмотря на вашу осторожность вы все же сумели попасть в топ 200 бизнесменов Беларуси. Скажите, каково это ощущать себя в этом списке, где так мало женщин?

- Я не очень публичный человек. Мои амбиции уже достаточно удовлетворены. И, если честно, для меня было сюрпризом оказаться в списке.

- По вашему мнению, почему в бизнесе так мало женщин и почему их проекты не столь масштабны, нежели мужские?

- Я считаю, что способность вести бизнес – это врожденное мужское качество. Ведь даже в детстве у девочек и мальчиков разные игрушки. Женщина все-таки ближе к семье. Ведь редкая женщина мечтает об огромном бизнесе. Только со стороны кажется, что это твоя минута славы с огромным количеством людей в подчинении. На самом деле, бизнес очень сложен. Своему делу требуется уделять все время без остатка.

- В таком случае остается ли у вас время на семью и как много времени вы с ней проводите?

- После работы я посвящаю семье 3-4 часа своего времени. Еще в последнее время мы решили больше путешествовать вместе. Где-то 3-4 раза в год мы вместе куда-то выезжаем.

- У вас есть дети?

- Да, две девочки - 14 и 8 лет.

- Чем они занимаются? Может быть у них уже есть какие-то планы на будущее?

- На данный момент они учатся в школе. Младшая дочь мечтает стать дизайнером или парфюмером, старшая – директором Mark Formellе.

- Бытует мнение, что дети успешных родителей более меланхоличны, ведь у них все есть. Относится ли это к вашим детям?

- Нет, не относится. Я являюсь таким примером, ведь мой отец достаточно успешный бизнесмен. Однако это не помешало мне добиться успеха. Что касается моих детей, то наша старшая дочь лучшая в своем классе и на 2 месте на параллели. Она очень хорошо учится и по упорству, мне кажется, превзошла меня и мужа вместе взятых. Наша дочь может делать уроки до часа ночи сама.

- Вы бы хотели, чтобы ваши дочери пошли по вашим стопам?

- Да, я бы этого очень хотела. Думаю, они и сами стремятся к этому. По крайней мере, от них я не слышала желания пойти в другую отрасль.

- Как вам удалось совместить семью, с таким большим и сложным бизнесом?

- У меня есть большая поддержка – это моя мама, которая живет с нами. Конечно, совмещать таких два важных дела сложно, особенно когда дети маленькие. Но мне пришлось выйти из декрета и в первый и во второй раз сразу после того, как дочерям исполнился год.

- Исходя из вашего опыта, девушке первоначально следует создавать семью или строить карьеру?

- Безусловно семья очень отвлекает от карьеры. Когда у тебя дети, тебе сложнее найти время. Хотя мне известны женщины, успешные как в семье, так и в бизнесе. Главная их особенность – это мобильность. Но, как правило, многие женщины начинали бизнес до того, как заводили детей. Иных случаев в моем окружении еще не было, хотя они вполне возможны.

- Как вы думаете, какие женские качества помогают вам в бизнесе, а какие

наоборот мешают?

- Помогает умение привлечь важных людей и создать коллектив. Сейчас, когда наша фирма выросла, очень многое зависит от того, кто находится с тобой рядом. Еще у меня хорошо развита женская интуиция. В нашем бизнесе очень важно чувствовать, что нужно покупателю, какие модели и расцветки следует включить в ассортимент на следующий сезон. Очень помогает в работе умение слышать. Я могу принять свое решение, учитывая мнения других сотрудников.

Мешает, пожалуй, импульсивность и обидчивость, особенно, когда что-то получается не так, как ты себе это представляла. Еще порой я нетерпеливая. Иногда нужно дать идее время дозреть, а мне хочется получить результат тут же.

- Какой совет можете дать женщинам, которые хотят начать свой бизнес? У них есть свой шанс достичь успеха?

- Я считаю, что в Беларуси развивать свой бизнес не сложно. Мы уже оценили достаточно много соседних рынков: Литву, Украину, Россию. Там конкуренция намного выше и намного больше людей, которые там смогли чего-то достичь. В Беларуси действительно много возможностей для малого и среднего бизнеса. Важно просто почувствовать, что тебе интересно и «выращивать» свою идею.

- А если нет первоначального капитала и сторонней поддержки?

- Когда я начинала заниматься своим делом, у нас было убыточное сальдо. Поэтому я прекрасно представляю, как заниматься бизнесом без капитала. Очень важно понимать не только «что хочу я», но и предугадывать предпочтения рынка. Нужно точно знать, что ты будешь делать, для кого и почему покупатель должен купить именно этот товар, а затем еще и вернуться к вам. Жить только в своих мечтах чревато. Поэтому я думаю, что важнее скорее интеллектуальный капитал, нежели финансовый. Примером того может служить Kira Plastinina, владелица которой несмотря на огромный первоначальный капитал и поддержку отца оказалась в огромных убытках.

- Сейчас многие женщины посвящают себя индустрии красоты. Как вы думаете, стоит ли игра свеч?

- Я считаю, что любой бизнес может принести как прибыль так и убытки. Думаю, что и дело в бьюти индустрии можно развить в какую-то форму, интересную покупателю. Я не могу сказать, что эта идея хуже, чем другие. Ведь все зависит от концепции бизнеса.

- И все же, какими направлениями бизнеса вы бы посоветовали заняться женщине?

- Сейчас активно развивается интернет торговля: здесь минимальны вклады. Я бы посоветовала пробовать себя в этой сфере.