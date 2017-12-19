Сергей Сацук: Все на борьбу с цифровой безграмотностью!





Беларуси пора принимать срочные меры по обучению белорусов цифровым технологиям. Не пенсионеров, чем занимается МТС, а вполне людей еще молодых, которым, казалось бы сам возраст велел быть продвинутыми.

Предвижу, что многие возразят мне и скажут, что белорусская молодежь в современных технологиях шарит - дай Бог каждому.

В игрушках, в соцсетях, в мобильных гаджетах - возможно. А вот в тех цифровых технологиях, которые реально необходимы для жизни, - увы. И конечно же, я говорю не только о представителях 16-25, а о всех, кому не исполнилось еще 40.

По моим наблюдения, самая большая проблема в тех районах Минска, городах и прочих населенных пунктах, где основную массу составляют рабочие и крестьяне. Именно среди них пора проводить масштабные мероприятия по ликвидации цифровой безграмотности, как после революции 1917 года ликвидировала безграмотность Советская власть.

Что проблема реальна, можно увидеть ближе к 20-м числам любого месяца в Заводском районе Минска. Толпы людей, как только заканчивается их смена на заводах, устремляются в отделения "Беларусбанка" и на "Белпочту", чтобы заплатить коммунальные платежи. Они стоят в огромных очередях полчаса, час, а иногда и полтора часа, чтобы провести платежи, которые через интернет можно сделать за пять минут, сидя дома с чашечкой кофе. В это время в почтовые отделения лучше не заходить, чтобы получить посылку - потратишь кучу времени и нервов. Лучше уж подождать недельку-другую, когда закончится коммунальная суматоха и в буквальном смысле опустеют почтовые отделения.

Я долго не мог понять, что заставляет этих людей, основную часть среди которых составляют лица 20-40 лет, стоять в очередях. Наконец не вытерпел и спросил: "Почему вы не проводите коммунальные платежи дома через интернет". В ответ надо мной откровенно посмеялись. Главный аргумент был: не хотим, чтобы нас обокрали. Мол, вон недавно опять по телевизору рассказывали, как задержали воров, которые с карточек деньги похищали.

Я сразу понял и то, почему в том же Заводском районе Минска, после зарплаты на МАЗе или МЗКТ возле банкоматов стоят огромные очереди, особенно, после 16.30. Люди реально боятся держать деньги на карточках, считая что наличными в кармане будет надежнее. Лишь только завод перечисляет зарплату на карточки, большинство сразу же переводит все деньги в наличные. Кстати, именно так поступает и большинство сельских жителей.

И уж совсем я не могу понять школьную учительницу математики и информатики, которая младше меня, но еще не совершила ни одного платежа в интернете. И это при том, что я уже лет 10 все оплачиваю исключительно через интернет. Но она до сих пор ходит на почту и стоит в очередях.

Я даже знаю человека, всего 45 лет, который сначала стоит в очереди в банкомате, чтобы снять деньги, а потом опять же стоит в очереди в почтовом отделении, чтобы оплатить коммуналку наличными, хотя можно было бы и карточкой. Он реально не доверяет даже таким платежам, считая, что операционистка потом может тайно снять еще денег для себя. Правда, он уже приловчился: занимает очередь в почтовом отделении, потом бежит к банкомату и стоит в очереди там, надеясь, что та пройдет быстрее и можно будет успеть к подошедшей очереди на почте. Он научился немного экономить время, занимая одновременно место в двух очередях. дальше он пройти не может.

Объяснять людям в почтовом отделении систему безопасности платежей в интернете я не стал. Разве поверят человеку со стороны? Еще примут за вора, который хочет их обмануть. Я считаю, что тут нужно принимать меры на государственном уровне. Возможно даже организовывать специальные школы для рабочих и крестьян для ликвидации цифровой безграмотности.