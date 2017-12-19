Курс биткойна за сутки упал до 17 тысяч долларов

Курс биткоина за сутки упал на 10,5%. По последним данным его стоимость составляет 17 051 долларов, сообщает портал CoinMarketCap .

По данным на 7.00 минскому времени биткоин упал до 17 тысяч долларов. При этом 17 декабря криптовалюта установила исторический максимум, преодолев отметку в 20 тысяч долларов .

По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 285,66 миллиарда долларов.

Напомним, в Беларуси сейчас решается вопрос о возбуждении первого в истории страны уголовного дела за кражу биткоина. К правоохранителям обратился директор минской фирмы, который рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов. Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел.

Биткоины — это виртуальные деньги , их можно переводить с кошелька на кошелек.

У системы нет центра, в каждом биткоин-кошельке хранятся копии базы всех транзакций. Каждый новый «блок» с данными «крепится» к предыдущему с помощью сложных алгоритмов. Система надежно зашифрована для изменений, зато просмотреть ее содержимое может каждый. В основе биткоина и других криптовалют лежит блокчейн — распределенная база данных , которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы.