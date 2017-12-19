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Египетский футбольный клуб зарезал быка на стадионе
Египетский клуб «Аль-Ахли» зарезал быка, чтобы снова начать побеждать.
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Церемония состоялась на клубном стадионе «Аль-Ахли», мясо раздали беднякам.
После 11 туров «Аль-Ахли» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Египта, отставая от лидирующего «Исмаили» на 4 очка, но при этом имея 2 игры в запасе.
В августе этого года пермский «Амкар», чтобы прервать серию без побед, зарезал барана на стадионе.
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Египетский клуб "Аль-Ахли" зарезал быка, чтобы снова начать побеждать.
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