Египетский футбольный клуб зарезал быка на стадионе

Египетский клуб «Аль-Ахли» зарезал быка, чтобы снова начать побеждать.



Фото: bbc.com

Как сообщает BBC , Команда из Каира решила прибегнуть к подобной церемонии после поражения, которое стало для нее первым в национальном чемпионате с июня 2016 года, и ничьей.

Церемония состоялась на клубном стадионе «Аль-Ахли», мясо раздали беднякам.

После 11 туров «Аль-Ахли» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Египта, отставая от лидирующего «Исмаили» на 4 очка, но при этом имея 2 игры в запасе.

В августе этого года пермский «Амкар», чтобы прервать серию без побед, зарезал барана на стадионе.