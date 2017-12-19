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Египетский футбольный клуб зарезал быка на стадионе

20.12.2017 08:36 — Разное | Tut.by  
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Египетский клуб «Аль-Ахли» зарезал быка, чтобы снова начать побеждать.


Фото: bbc.com

Как сообщает BBC, Команда из Каира решила прибегнуть к подобной церемонии после поражения, которое стало для нее первым в национальном чемпионате с июня 2016 года, и ничьей.

Церемония состоялась на клубном стадионе «Аль-Ахли», мясо раздали беднякам.

После 11 туров «Аль-Ахли» идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Египта, отставая от лидирующего «Исмаили» на 4 очка, но при этом имея 2 игры в запасе.

В августе этого года пермский «Амкар», чтобы прервать серию без побед, зарезал барана на стадионе.

 
 
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Египетский клуб "Аль-Ахли" зарезал быка, чтобы снова начать побеждать.

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