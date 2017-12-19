Вытянула мужчину из наркозависимости, родила ребенка, устроила успешную жизнь для своей семьи. Кажется, можно жить и радоваться. Но не все так просто. Читательница написала нам о том, что после 15 лет жизни с мужем разучилась ему доверять и видеть в нем мужчину. Можно ли вернуть в семью доверие и страсть, отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мы с мужем познакомились в далеком 2002-м, с 2007-го в браке. Проблема в том, что мне не хватает мужчины, а наши отношения превратились в дружеские. У нас замечательный сын, ипотека, общие кредиты, похожие взгляды на жизнь. Нам неплохо вместе, мы редко ссоримся и даже спорить не приходится по поводу выбора обоев или дивана — у нас похожие вкусы. Но нет драйва, страсти.

Есть муж, который помогает по дому, чистит овощи на суп, убирает квартиру по субботам (я в это время вожу сына на бассейн) и считает, что он прекрасный муж. Но мне мало. Я не вижу его мужского начала, силы, поддержки. Он сосед по квартире, с которым мы 2 раза в неделю занимаемся сексом, но на секс надо долго настраиваться и возбуждаться.

Вроде 15 лет вместе, не постоянно, так как были свои планы, год в США, переезд в другую страну. Человек родной, но как к мужчине к нему не тянет.

Наверное, причин несколько: я жила в семье, где папа одно время много пил, мама терпела, прощала, тянула. Я была скрытная, зажатая, не любила себя. Муж рос без отца, его с 2 лет не видел, отношения с матерью не сложились — не смог простить детства в круглосуточном садике, ее попыток устроить личную жизнь. Со старшим братом отношения тоже сложные — опять обиды за испорченное детство, жестокие побои. Уходил из дома, был на учете в милиции, были проблемы с наркотиками.



Фото: womens-love.ru

Вот так и живем — я его тянула, поддерживала, увезла в Литву, отправила на реабилитацию. Пока он кололся, а я жила в Литве, приезжала к нему в Минск на выходные, привозила сумки еды, убирала в квартире и уезжала.

В Литве первые года 4 тоже приходилось помогать — заполнять документы, водить по службам, так как незнание языка сказывалось, да и прекрасно знала его характер: разнервничается, психанет и уйдет, не сделает. После рождения ребенка начала потихоньку скидывать мужа со своей шеи. Он стал намного самостоятельней, сам ездит менять вид на жительство, разбираться в отдел социального страхования, наконец-то научился делать переводы в интернет-банке и т.п. Но по-прежнему не знает, где находится зубная поликлиника сына. На прошлой неделе надо было вести сына к зубному, я не успевала, пришлось объяснить, куда вести и по какой причине, а сама была как на иголках — дойдут ли, покроют ли зубы фтором.

Получается, я всегда была ему мамой, тянула, как моя мама тянула папу, а теперь переросла и хочу видеть в нем взрослого мужчину, на которого можно опереться, которому можно доверять. Но своему мужу доверять не получается. Слишком много всего было в нашей жизни, знаю, что в любой момент может вернуться к наркотикам, что очень чувствительный, склонный к депрессиям. Я не имею право на слабость. Я тот паровоз, который все тянет. Я вполне самодостаточная 35-летняя женщина, которая зарабатывает наравне с мужем, и если в один момент он скажет, что уходит, мне кажется, я спокойно начну новую жизнь без него. Но в те редкие моменты, когда я бываю дома одна, мне не хватает мужа и сына, непривычно засыпать в постели одной.

Я переросла такие отношения, но другие строить не умею. Как полюбить мужа и снова увидеть в нем мужчину, которого хочется?

Не хочу передавать такую модель семейной жизни своему сыну, где мама главная.

Комментарий психолога:

— Иллюзия о том, что страсть будет сопровождать отношения всегда и что это залог успеха, достаточно опасна. Страсть, даже в начале отношений, говорит о том, что люди не знают друг друга, очень неудовлетворены, избыточно проецируют на партнера свои желания и чувства, зависимы. Страсть захватывает, берет в плен, характеризует незрелость чувств и слабое сознание. Охваченность страстью, как и любая другая, значит отказ от воли и ответственности за отношения.

Снижение сексуальной активности и привлекательности является закономерным развитием супружеских отношений. Уходит новизна, приходит чувство стабильности, знакомости, «сытости».

Приходит время других ценностей: качества и глубины отношений, ответственности, взаимного понимания, сотрудничества, умения конструктивно разрешать противоречия. Истинная и зрелая созидательная любовь свободна и сильна.

Небольшие перегибы, связанные с особенностями каждого и началом отношений, зачастую без своевременной коррекции, усиливаются и приводят к серьезным перекосам. Это вызывает усиливающуюся неудовлетворенность и обиды, которые накапливаются и складируются между некогда близкими людьми в стену непонимания и раздражения.

Выход из молчаливого состояния холодной войны может быть в том, чтобы осознать неудовлетворенные потребности, что пытается сделать автор письма, начать диалог, осознать свой вклад в стиль отношений и после этого постепенно и методично оздоравливать отношения, восстанавливая искренность.

Треугольник Карпмана характеризует зависимые отношения, которым подвержены травмированные дети пьющих, незрелых, безответственных родителей, практиковавших насилие. Осознание ролей и их вторичных выгод может дать освобождение. Перестать спасать и преследовать будет непросто, но это единственный выход для здоровых отношений.



Фото: millionstatusov.ru

Роль спасителя предусматривает контроль, руководство, ответственность, доминирование, активность, гордость — и в результате усталость, потому что вы не живете своей жизнью, пока спасаете. Вместе с тем, чувство величия и недоверие пропитывают и отравляют эти отношения.

На другой стороне — жертва, обладающая всеми противоположными характеристиками: отсутствие контроля, безынициативность, подчиняемость, безответственность, вина. Есть в этой схеме роль преследователя, о которой автор письма скромно умалчивает, но тонко чувствующий читатель понимает, что жаловаться и осуждать, фантазировать о разводе и другом муже — это значит злиться, но не осмелиться это делать открыто.

Осознание болезненно, но за этой болью освобождение от прежних привычек. Очень полезно найти примеры доверительных партнерских отношений. Их не было в ваших историях. Придется вам их искать и учиться практиковать. Через тернии — к звездам.

Доверие автора письма пострадало от негативного опыта. Но другая сторона доверия — это ее собственная ответственность за это чувство. Учиться доверять, признать невероятный страх, который стоит за контролем — это болезненное, непростое движение из трясины созависимости. На другой стороне этого процесса — разрушение себя или отношений.

Выбор за вами: прекратить ли эту эстафету неблагополучия, где сильные женщины спасают слабых мужчин, показать сыну пример счастливых зрелых отношений и самой себе дать право быть женщиной, а не паровозом. Если чувствуете, что нет сил, обращайтесь за помощью.