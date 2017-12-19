Лущ о молодежной политике: пора создать "песочницу" без бюрократии /

Российско-белорусский молодежный форум, организованный Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России", Базовой организацией государств-участников СНГ по работе с молодежью при поддержке Министерства образования и науки России, Министерства образования Республики Беларусь и БРСМ проходит в эти дни в Москве. Гость радио Sputnik Беларусь — участник форума, руководитель молодежной организации "Русь молодая" Сергей Лущ рассказал о целях и задачах мероприятия и поделился своей оценкой положения дел в области молодежной политики.

"Несколько больших идей, которые с разных трибун озвучивались, одна из них — создание Молодежной общественной палаты при Межпарламентской ассамблее Союзного государства. Пока идет дискуссия по формированию этой палаты. Если говорить об отличиях в молодежной политике между нашими странами, то стоит отметить наличие при каждой российской политической партии своего молодежного крыла, как кадровой базы", — отметил Лущ.

По мнению собеседника Sputnik, в Беларуси наблюдается некоторая стагнация в области молодежной политики , и связано это с излишней забюрократизированностью, которая подрывает молодежную инициативу. И тут же активную молодежь переманивают другие, несистемные организации, зачастую сомнительного толка.

Аудиозапись беседы с руководителем молодежной организации "Русь молодая" Сергеем Лущем слушайте на радио Sputnik Беларусь.