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Лущ о молодежной политике: пора создать "песочницу" без бюрократии

20.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Российско-белорусский молодежный форум, организованный Ассоциацией общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России", Базовой организацией государств-участников СНГ по работе с молодежью при поддержке Министерства образования и науки России, Министерства образования Республики Беларусь и БРСМ проходит в эти дни в Москве. Гость радио Sputnik Беларусь — участник форума, руководитель молодежной организации "Русь молодая" Сергей Лущ рассказал о целях и задачах мероприятия и поделился своей оценкой положения дел в области молодежной политики.

Лущ о молодежной политике: пора создать "песочницу" без бюрократии
© Sputnik/
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"Несколько больших идей, которые с разных трибун озвучивались, одна из них — создание Молодежной общественной палаты при Межпарламентской ассамблее Союзного государства. Пока идет дискуссия по формированию этой палаты. Если говорить об отличиях в молодежной политике между нашими странами, то стоит отметить наличие при каждой российской политической партии своего молодежного крыла, как кадровой базы", — отметил Лущ.

По мнению собеседника Sputnik, в Беларуси наблюдается некоторая стагнация в области молодежной политики, и связано это с излишней забюрократизированностью, которая подрывает молодежную инициативу. И тут же активную молодежь переманивают другие, несистемные организации, зачастую сомнительного толка.   

Аудиозапись беседы с руководителем молодежной организации "Русь молодая" Сергеем Лущем слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель организации "Русь молодая" Сергей Лущ рассказал радио Sputnik Беларусь о российско-белорусском молодежном форуме в Москве и проблемах белорусской...

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