Ни земли, ни денег — в такой ситуации оказалась семья из Могилева. Пара купила у горисполкома с аукциона земельный участок и получила вместе с ним целый набор сюрпризов — неприятных. Кроме того, что могилевчане обнаружили подземный бункер, трубы топливопровода и канализационные отстойники, почва на участке оказалась сильно загрязнена. Суд постановил признать аукцион несостоявшимся. Могилевчане вернули участок. Но их беспокоит, что с ним будет дальше.



Фото предоставлено героями материала.

Земельный участок площадью 0,1477 га в районе улицы Ровчакова, 5 могилевчане Татьяна и Андрей купили на открытом аукционе горисполкома 12 октября 2016 года за 42 887 рублей. По документам, которые новые владельцы недвижимости получили после аукциона, участок был свободен от коммуникаций.

Поэтому найденному почти в его центре подземному бункеру из железобетона диаметром около 5 метров и глубиной почти 4 метра семья очень удивилась. После уточненной геодезической съемки стало ясно, что через участок также идет водопровод, а на его краю находятся два канализационных отстойника.

Получив обещание от властей, что бункер засыплет «Жилкомхоз» — а это раньше была их территория, — могилевчане успокоились. Однако весной сосед стал прокладывать коммуникации вдоль границы их участков. Позвонил и сказал, что нашел неизвестные металлические трубы, а земля сильно пахнет бензином.





— Оказалось, что на участке у нас — еще и четыре стальных трубы диаметром 50 мм. Возможно, они вели к этому бункеру. А возможно (и скорее всего), это какой-то топливопровод, который был поврежден и из-за которого произошло в итоге загрязнение почвы, — полагает Татьяна.

Пробу почвы семья отвезла на анализ, который показал, что уровень содержания в ней нефтепродуктов превышает допустимый в 390 раз, микробиологический показатель превышен в 36 раз. «Нам в санстанции сказали, что по такой земле ходить нельзя — не то, чтобы там жить и детей растить», — добавила могилевчанка.

По ее словам, пробу земли в разных точках участка после брал также комитет природных ресурсов по запросу прокуратуры. Вердикт тот же: почва сильно загрязнена, причем на всей площади участка.

Семья предлагала администрации города решить вопрос в досудебном порядке — она готова была вернуть участок городу и получить отданные за него деньги. Могилевчане даже не просили возместить понесенные затраты - на разработку проекта дома, установку забора — всего около 2 тысяч долларов. Горисполком не согласился.





Тогда могилевчане пошли в суд, который решил признать недействительным результат аукциона и, соответственно, госрегистрацию перехода права собственности на земельный участок. По решению суда, могилевское городское коммунальное предприятие «Проектное специализированное бюро» должно заплатить Татьяне 465,98 рублей в счет возмещения затрат на организацию и проведение аукциона по продаже земельного участка и 967,2 рублей в счет возмещения затрат по разработке градостроительного паспорта земельного участка. А горисполком должен вернуть семье стоимость участка — 42 887 рублей — и возместить затраты на изготовление земельно-кадастровой документации в размере 851,96 рублей. Всего семья должна была получить 45 172,14 рублей.

Представители горисполкома с иском были не согласны, но решение суда не обжаловали, не опротестовали. Оно вступило в силу 29 ноября. «Проектное специализированное бюро» рассчиталось сразу. Денег от горисполкома могилевчане ждали три недели.





По словам Татьяны, она даже обратилась к судебным исполнителям. И только после этого ей удалось вернуть всю сумму. Правда, и на этот раз не обошлось без проволочек: ей едва ли не заново пришлось отвоевывать каждую копейку.

— Меня беспокоит то, что земельный участок в таком же состоянии до сих пор. Забора там нет, доступ в бункер, считай, свободен. А там дети бегают. Плюс загрязнена земля. Неужели этот участок снова выставят на торги? Я не знаю, что с ним будут делать, но знаю точно, что горисполком должен был сделать лабораторные анализы почвы перед тем, как выставлять его на продажу. А он этого не сделал — отметила Татьяна.

Семья пока не присматривает себе новый участок — «восстанавливает нервы». А еще будет обращаться с заявлением по поводу нарушения чиновниками закона об обращении граждан. Татьяна говорит, что все возможные сроки ответов во время перипетий с земельным участком были нарушены.

— Это исключительный случай, — прокомментировала ситуацию с возвратом земельного участка замначальника землеустроительной службы горисполкома Антонина Морозова. — На сегодняшний момент я не могу точно сказать, что с ним будет дальше. Скажу только, что ситуация разрешится по закону — полагаю, по закону об охране природы.