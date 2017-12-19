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Как продлить жизнь обуви и одежде. Разбираемся на примерах с видео
Покупая обувь и одежду, некоторые забывают, что за ней нужно ухаживать — «и так сойдет». При этом, когда мы покупаем автомобиль или ноутбук, то им время уделяем: как минимум, меняем расходники и чистим. На самом деле с обувью и одеждой нужно делать то же самое, чтобы эти вещи служили эффективнее и дольше. Вместе с маркой средств по уходу за обувью (и не только)
Что делать, если промокает обувь?
В межсезонье и зимой нас часто беспокоит вода, заливающаяся в ботинки. Особенно в городских условиях: снег нередко превращается в кашу и, как дождевая влага, просачивается в обувь. Происходит это преимущественно через швы между подошвой и основной частью ботинка. Сам по себе материал (будь то кожа, замша и нубук) также может пропускать воду. Но для этого нужно время — столько стоять в луже никто не станет. Соответственно, наша первоспенная задача — защитить швы от проникания влаги.
Принцип для этого один, а способов — масса. «Народный» метод — использовать воск, парафин или вазелин: подойдет все то, что благодаря своей структуре не пропускает влагу. Вещество «забивается» в шов и таким образом препятствует прониканию воды. Главное — обработать пару заранее, а не сразу перед выходом из дома.
Если мучиться с воском не хочется, помогут уже готовые средства, препятствующие прониканию влаги. Они остаются на поверхности материала, как тонкая пленка, которая не позволяет жидкости проникать внутрь. Сам принцип защиты остается тем же, что и у воска.
К тому же обработка жиром или вазелином совсем не подойдет для замшевой обуви (это попросту испортит вид материала), поэтому придется обратиться к спецсредствам. Чтобы они показали свою эффективность, ботинки нужно обработать правильно. Мы посмотрели, как такие средства работают на практике.
Ботинки не промокают, но на них все еще остается «соль». Как справиться с ней?
«Солевые» разводы не доставляют нам физического дискомфорта, но эстетика обуви страдает от этого прилично. По сути, от налипания «солей» также должна защитить пленка, которая останавливает влагу. Но если этого не произошло — можно попробовать справиться с разводами.
В случае с кожаной обувью поможет касторовое масло или раствор воды с уксусом (1 к 3). Остается только пропитать чем-то из перечисленного тряпочку и протереть до полного удаления разводов. Есть и другой вариант — купить уже готовое средство, направленное на чистку обуви от соли. Как правило, они выпускаются в виде пенок.
Избавиться от разводов нужно срочно, но из подручных средств ничего нет? Можно попробовать смочить губку в воде, пропитать ее жидким средством для стирки и отмыть «соль» так. В случае с замшей средство для стирки черного белья даже может немного подкрасить обувь. Главное — использовать такой метод в самых экстренных случаях, так как замшевый материал очень чувствителен к воде.
А можно ли восстановить зимние ботинки с прошлого сезона? Чтобы были похожи на новые?
Вспомните, как ваши любимые сапоги или туфли из насыщенно-красного становились блеклыми и невыразительными, а вы обнаруживали потертости на их боках. Даже из таких ситуаций есть выход — это различные средства по восстановлению обуви.
Принцип действия пены такой: вещество проникает внутрь верхнего слоя материала и растворяет инородные пятна. После себя средство оставляет тонкую пленку, которая еще и защищает ботинок.
С замшей можно справиться и подручными средствами. Например, ластиком или паром. Резина ластика чуть-чуть приподнимет ворсинки материала и «выбьет» пыль, сделав цвет обуви немного ярче. Пар также «оживит» ворс, если после обработки им протереть обувь сухой тряпочкой.
Вернуть цвет замши поможет и специальный гель, который направлен на восстанавление оттенка, а не на защиту от внешних воздействий. Принцип такой: средство "питает" старую посушенную замшу, и благодаря этим увлажняющим компонентам цвет и лоск возвращаются.
Конечно, подобные средства не панацея. Есть ситуации, с которыми химия уже не справится на 100% — это, например, потертости на пяточной зоне (с этой проблемой сталкиваются автомобилисты). Это грубые механические воздействия, которые даже самым дорогим средством не получится убрать.
С ботинками ясно. А что насчет одежды? Как защитить ее?
Не всегда нам удается есть аккуратно — нет-нет, да и останется какое-то пятно. И точно так же не всегда нам удается оперативно его замыть или постирать вещь. В итоге получаем застаревшее и не выводимое до конца пятно, которое автоматически отправляет вещь в мусорку (в крайнем случае — «донашивать» на дачу).
Одно из решений — специальные защитные спреи с карбоном. Они не дают пятну впитаться, что позволяет легко удалить загрязнение.
Также есть химия, которая позволяет устранить запах «залежавшейся» одежды и спасти старый свитер, который пропах затхлостью. Достаточно сбрызнуть вещь — и она станет пахнуть стиральным порошком. В крайнем случае такие средства используются для ситуаций, когда постирать вещи нельзя, но выглядеть опрятно надо — например, в командировках.
Такой спрей — самый быстрый способ, так как любой другой метод (добавление уксуса в воду для стирки или просушка отсыревших и пахнущих влагой вещей) требует времени, которое не всегда есть.
Так как выбрать нужное средство?
И как часто обрабатывать обувь, чтобы все работало?
Это зависит от марки средства, которую вы выберете. Детальную инструкцию лучше прочитать на самом флаконе. Здесь совет дать сложно: есть средства, выдерживающие до 1,5 месяца ежедневной носки обуви, а есть и такие, которые нужно использовать ежедневно.
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Вместе с маркой средств для обуви (и не только) Collonil разбираемся, что можно предпринять для продления срока службы обуви. А как пользоваться средствами и по какому...
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