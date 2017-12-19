Признайтесь, вам тоже иногда хочется полениться, ничего не готовить, но при этом съесть что-нибудь вкуснее макарон с сосиской. TUT.BY и menu. by запускают серию материалов «Кухонный тайминг». Мы расскажем о людях, которые часто заказывают готовую еду домой. Вместе с ними приготовим одно из любимых блюд, а также сравним, действительно ли приготовить самому — это дешевле и быстрее.

Минчанин Роман учится на третьем курсе одного из минских вузов — БГУИР. Получает ныне престижную квалификацию программиста и бизнес-аналитика в одном лице. Живет Рома с мамой около МКАД — в Чижовке. Парень нередко остается дома на некоторое время один. Чтобы не быть голодным, еду постоянно заказывает онлайн.

— Доставщики, наверное, думают, что я с трудом отличу мясо от картошки. Но это не так, — предупреждает нас перед готовкой бургеров Рома.





«Десять лет назад доставка еды домой была чудом»

По дороге в магазин юноша рассказывает, что активно пользоваться доставкой стал два года назад. И вспоминает, как сделал свой первый заказ около десяти лет назад.

— Первым заказать доставку попробовал мой друг. Предложил и мне, сказав: «Мне пиццу привезли прямо домой!» Тогда это было какое-то чудо. Не откладывая на потом, сделали заказ у него дома. В первый раз, конечно, это было интересно. Сейчас, когда к тебе приезжают каждый день, все происходит на автомате: открыл дверь, «здравствуйте», забрал пакет, «до свидания». Оплачиваю я заранее, онлайн.





На вопрос, любит ли парень поесть, он отвечает с ходу и однозначно.

— Конечно! По мне, думаю, видно, — отшучивается Рома.

Рецепт бургеров, которые мы готовим сегодня, прост: булочки, между ними мясо, немного овощей (свежие помидоры и соленые огурцы), лук, сыр, соус. Еще листья салата — скорее, для красоты.

— Я уже несколько раз пробовал приготовить бургер, — напоминает о своей кулинарной небезнадежности любитель доставок. — Но в Минске есть проблема с тем, чтобы купить качественное мясо. Для настоящего бургера нужна мраморная говядина. Но это не самый доступный продукт.

Мы будем использовать готовый говяжий фарш. Булочки тоже, естественно, не будем выпекать самостоятельно — купим готовые.

— В магазине я не был недели две точно, — ошарашивает признанием студент. — Точнее, за какой-то мелочью захожу по дороге, но чтобы серьезно закупаться — нет. Доставка удобнее. С той же пиццей нужно повозиться , приготовить тесто. Однажды пробовал покупать тесто, но не понравилось: вкуснее заказать , ведь пиццу у нас научились готовить почти все. Пробовал готовить и замороженные пиццы из магазина. Но нужно понимать, какого качества этот продукт.

«Иногда хочется сделать заказ на 50 рублей. Но сам себя одергиваешь: дорого»

С магазином управляемся быстро, буквально за 15 минут. Дорога к нему занимает еще 10 минут (туда-обратно). Лишних покупок тоже не делаем: все строго по списку. Итак, на нашем столе:





Ингредиенты нашего бургера: Булочки для гамбургеров (4 штуки, используем две) — 3 рубля 39 копеек;

Говяжий фарш (442 грамма) — 3 рубля 97 копеек;

Сыр плавленый ломтевой (используем 2 ломтика) — 3 рубля 28 копеек;

Маринованные огурцы (используем 2 шт.) — 3 рубля 29 копеек;

Томат (226 граммов, используем половину) — 2 рубля 26 копеек;

Лук репчатый (70 граммов) — 3 копейки;

Салат листовой — 89 копеек;

Соус (все ингредиенты использованы по ложке или щепотке): сметана — 89 копеек; майонез — 99 копеек; кетчуп — 1 рубль 29 копеек; горчица — 94 копейки;

Приправы (петрушка, «для фарша» и гранулированный чеснок) — 2 рубля 83 копейки. Итого: 24 рубля 5 копеек.

Первым делом Роман замешивает соус, чтобы настоялся (три ложки сметаны, ложка майонеза, ложка горчицы и пол-ложки аджики — для цвета). «Получился своеобразный кетчунез», — характеризует соус автор. Затем отправляем на гриль булочки, параллельно формируя из фарша круглые лепешки.





— Кто вас научил готовить?

— Сам. Я смотрю некоторых кулинарных блогеров. Оттуда в принципе и знаю, что для бургера котлета в диаметре должна быть больше, чем булка: под термической обработкой мясо уменьшается.

Парень говорит, что хочет еще научиться готовить суши. Но проблема все та же — качественные продукты.

— Хочется купить хорошую рыбу, а не ту, что продается в вакуумной упаковке. В Минске настоящий лосось продают всего в нескольких местах. Желания ездить за ним пока нет. Да и сама готовка: нужно варить рис, крутить роллы. Но когда-нибудь я научусь.

В электрогриле как раз «подсушились» булочки. Отправляем туда первую котлету.





— Когда мама дома, конечно, я ничего не заказываю. Наверное, странно заказывать что-то, если она постаралась, приготовила. Когда ее нет — заказываю еду практически каждый день.

Собеседник признается, что сорить деньгами себе не разрешает.

— Иногда хочется заказать всего разного на рублей 50. И то попробовать, и это. Но сам себя одергиваешь: дорого. Поэтому смотришь, чтобы взять попроще и потратить рублей 20.

«В одном случае из пяти приезжает курьер-девушка»

Заказывать студент старается разные блюда: говорит, когда ешь пиццу пятый день подряд, приедается.

— Беру плов, бургеры, суши . Иногда шашлык. Варю ли пельмени? Нет, но даже их сейчас можно заказать с доставкой.





Недавно, в «черную пятницу», Рома купил на menu.by 400 бонусов за 200 рублей (один рубль равняется одному бонусу). И уже почти их потратил (прошло всего три недели).

— В среднем, чтобы просто поесть, нужно потратить 15 рублей. Доставляют еду от суммы в 10 рублей, но в каком заведении за эти деньги можно насытиться? Разве только шаурмой, но точка с ней находится недалеко от университета, так что домой не заказываю.

— Мама разделяет ваше пристрастие к доставке?

— Ей же как: главное, чтобы я не был голодный, — рассуждает Роман. — Конечно, родителям больше понятна домашняя еда, когда сам приготовил и сам съел. Но иногда мама может поесть со мной за компанию суши.





Котлету для второго бургера решаем жарить на сковородке-гриль: так будет быстрее. В процессе готовки собеседник рассказывает, что из-за частых заказов курьеры узнают его в лицо. Но вот их он в ответ не помнит.

— Заходит один, говорит: «Знаете, а я месяц назад вам что-то привозил», а мне они все на одно лицо. Что меня удивляет, так количество курьеров-девушек. Если раньше я их вообще не видел, то сейчас в одном случае из пяти приезжает девушка. Они, правда, как-то боятся заходить в квартиру, особенно в 10 вечера: видят мужчину и аккуратно так переступают порог.

Несколько раз Роман делал заказы уже за полночь. Проблема одна — в такое время немного работающих заведений.





— Заметил, что со временем заведения стали клиентоориентированы: раньше, к примеру, если блюдо не понравилось, кафе могло вообще никак на это не отреагировать. Сейчас все по-другому. Один раз я на форуме написал о том, что салат был плохо промыт и странно хрустел на зубах. Мне звонили, извинялись, причем несколько человек. Предложили кофе, какую-то скидку.

«Европейцы любят ходить по заведениям, у нас принято экономить»

Когда котлеты для бургера готовы, начинаем его «фаршировать»: укладывать между булочками нужные ингредиенты. У Ромы получается неплохо, но своим фирменным блюдом он называет салат «Цезарь».





















— Если «Цезарь» есть в меню доставки, всегда стараюсь его заказать. Готовил и сам. Но если все делать правильно, нужно много ингредиентов. Тот же сыр — нужен настоящий пармезан, у нас, кажется, используют заменитель. Можно готовить и по-домашнему, без каких-то компонентов. Но так неинтересно.

Тем временем бургеры готовы.





— Европейцы любят выйти куда-то, посидеть, поговорить. У них так принято: вместе после работы где-нибудь собраться. У нас, наверное, экономят на этом (европейцы тоже экономные, может быть, даже больше, чем мы, но в таком себе не отказывают). С нашей же экономией можно есть одни пельмени и вермишель быстрого приготовления.

Дорога в магазин туда-обратно — 15 минут, время в магазине — 10 минут, готовка — 60 минут. Итого: 1 час 25 минут.

Цена на ингредиенты (использовали не полностью): 24 рубля 5 копеек.

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