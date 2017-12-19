Тостер, блендер, микроволновка. Ищем необычное применение для бытовой техники

Хлебопечки, йогуртницы, ветчинницы и многое другое — в последнее время появилось огромное количество кухонной техники с очень узким функционалом. А ведь еще несколько десятилетий назад наши мамы и бабушки приспосабливали для узких кулинарных задач самую разную утварь, находя неожиданное применение самым разным предметам. Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by мы пошли по тому же пути с современной бытовой техникой и проверили, какими возможностями, не заявленными в руководстве пользователя, она обладает. На тест попали устройства, найти которые можно почти в каждой кухне — микроволновка и блендер, а также чуть менее распространенный в наших широтах тостер.

Будьте осторожны! Нецелевое использование бытовой техники может привести к ее поломке.

Фарш для котлет и сахарная пудра — в блендере

Блендер — один из незаменимых предметов на любой кухне. Взбивать жидкости, измельчать фрукты и овощи — вряд ли для этих задач есть устройство удобнее. Но что насчет более жестких продуктов? Оказывается, довольно мощный блендер может справиться с мясом и превратит его в фарш.

Пончики с сахарной пудрой — вкуснотища. Правда, дома она есть далеко не всегда. Но решение есть! Сахар+блендер =… а вы лучше посмотрите в видео.

«Вторая жизнь» хлеба и «щедрость» лимона — в микроволновке

Функционал у микроволновки достаточно широкий даже по документам — большинство этих устройств умеет не только разогревать блюда и размораживать продукты, но и помогают нам готовить. А еще микроволновка может «спасти» засохший хлеб.

Еще микроволновка может спасти ваш салат, который нужно заправить лимоном, а он оказался довольно «жадным» на сок.

Сэндвичи с сыром — в тостере

Тостер помогает приготовить замечательный хрустящий хлеб к завтраку. Единственный недостаток — добавить к нему сыр и ветчину можно уже после процесса приготовления, ведь первый расплавится и стечет внутрь устройства, а ветчина не удержится вертикально. Элементарная логика подсказывает простое решение — перевернуть тостер боком. Но сможет ли он адекватно работать в таком режиме? Давайте проверять!

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