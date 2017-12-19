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Тостер, блендер, микроволновка. Ищем необычное применение для бытовой техники
Хлебопечки, йогуртницы, ветчинницы и многое другое — в последнее время появилось огромное количество
Фарш для котлет и сахарная пудра — в блендере
Блендер — один из незаменимых предметов на любой кухне. Взбивать жидкости, измельчать фрукты и овощи — вряд ли для этих задач есть устройство удобнее. Но что насчет более жестких продуктов? Оказывается, довольно мощный блендер может справиться с мясом и превратит его в фарш.
Пончики с сахарной пудрой — вкуснотища. Правда, дома она есть далеко не всегда. Но решение есть! Сахар+блендер =… а вы лучше посмотрите в видео.
«Вторая жизнь» хлеба и «щедрость» лимона — в микроволновке
Функционал у микроволновки достаточно широкий даже по документам — большинство этих устройств умеет не только разогревать блюда и размораживать продукты, но и помогают нам готовить. А еще микроволновка может «спасти» засохший хлеб.
Еще микроволновка может спасти ваш салат, который нужно заправить лимоном, а он оказался довольно «жадным» на сок.
Сэндвичи с сыром — в тостере
Тостер помогает приготовить замечательный хрустящий хлеб к завтраку. Единственный недостаток — добавить к нему сыр и ветчину можно уже после процесса приготовления, ведь первый расплавится и стечет внутрь устройства, а ветчина не удержится вертикально. Элементарная логика подсказывает простое решение — перевернуть тостер боком. Но сможет ли он адекватно работать в таком режиме? Давайте проверять!
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У привычных нам бытовых приборов нередко можно обнаружить неожиданный и полезный функционал. В пяти видео рассказываем, что еще могут делать микроволновка, тостер...
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