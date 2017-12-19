ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой»

20.12.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой»

фото: Global Look Press/Li Muzi

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и якобы «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове.

В этом документе, который был одобрен 3-м комитетом Генассамблеи Организации, РФ была названа «оккупирующей державой», пишет "Известия".

Текст резолюции был предложен Украиной и составлен в соавторстве с 30 странами. За него проголосовали 70 государств, в том числе страны Евросоюза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию и другие страны. Еще 76 государств, главным образом африканские и латиноамериканские страны, воздержались.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что украинское телевещание на Крым бесполезно, поскольку крымчане безразличны к украинскому информационному продукту.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и якобы «незаконное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Что дальше?". Семье на госаукционе продали загрязненный участок с бункером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика