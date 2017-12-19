Генассамблея ООН признала Россию «оккупирующей державой»

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Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и якобы «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове.

В этом документе, который был одобрен 3-м комитетом Генассамблеи Организации, РФ была названа «оккупирующей державой», пишет "Известия" .

Текст резолюции был предложен Украиной и составлен в соавторстве с 30 странами. За него проголосовали 70 государств, в том числе страны Евросоюза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию и другие страны. Еще 76 государств, главным образом африканские и латиноамериканские страны, воздержались.

Ранее портал iz.ru сообщал, что вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что украинское телевещание на Крым бесполезно, поскольку крымчане безразличны к украинскому информационному продукту.