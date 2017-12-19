«Мы живем вчетвером: я, мой муж, двое детей: дочери 12 лет, сыну в апреле будет 4 годика. Совсем недавно построили трехкомнатную квартиру в Борисове в новом микрорайоне, поэтому выплаты кредита на ближайшие почти 20 лет обеспечены», — рассказывает Марина, участница конкурса « Мой бюджет ».



Фото автора конкурсной истории.

Сколько вы тратите на еду? А на одежду? Где предпочитаете закупаться и ездите ли за покупками в соседние страны? Следите ли за скидками? Сколько уходит на коммуналку? На тренажерный зал, кофе to go или уход за любимым домашним питомцем? Присылайте свои истории на конкурс FINANCE.TUT.BY « Мой бюджет » и выигрывайте денежный приз.

Итак, супруг работает инженером электросвязи в РУП «Белтелеком», зарплата не озвучивается в связи с коммерческой тайной. (указана примерная общая сумма всех наших доходов). Сама я на данный момент радиожурналист и студентка 5 курса БГУ журфака (платное отделение). Но есть еще хобби — шью, вяжу, рисую, занимаюсь хендмейдом. Сейчас многие подумают, что на шитье одежды можно здорово сэкономить — сразу разочарую — еще года четыре назад ткани и фурнитура были намного дешевле, поэтому сейчас только могу разве что переделывать и ремонтировать.



Фото автора конкурсной истории. Кликните для увеличения.

Но давайте по порядку.

Обязательные ежемесячные платежи:

Платное обучение за декабрь обошлось в 158 руб.

Коммунальные (сюда же я включила и оплату мобильных телефонов и интернет) — 140 рублей (летом меньше).

Кредит за жилье — 450+155 руб кредит + рассрочка Белтелекому.

Оплата за детский сад и школу (в основном питание) — 7 руб 50 коп (примерно 30−32 руб в месяц) на старшего ребенка в неделю и 52−55 за месяц на младшего ребенка.

Следующая графа питание: Я стараюсь тратить ежедневно не более 15 руб на трехразовое питание, кроме младшего ребенка (он по будням только ужинает с нами), старший ребенок ходит во вторую смену, поэтому обедает дома. За октябрь вышло 442, 56 рубля, в сентябре было немного меньше 402, 55, видимо потому что в октябре был еще день рождения у старшего ребенка.

Продукты покупаем по разным магазинам: «Виталюр», «Евроопт», «Белмаркет» и рынок (фрукты).

Далее бытовая химия: Покупаем все в основном по акциям в «Острове чистоты»: Порошок, мыло, шампуни, бальзамы, один раз в месяц краску для волос (на мои длинные рыжие волосы (прим. седина только рыжим закрашивается) минимум две пачки нужно, если в парикмахерскую идти в три раза дороже получается, зубные пасты, з/щетки меняем один раз в три месяца, поскольку у нас две взрослых девочки и прокладки на двоих нужны, чистящие, моющие средства, салфетки бумажные, вискозные, и обязательно влажные. Детские шампуни стараюсь покупать подороже, качество лучше. Сюда можно еще включить косметику, туалетную воду, резиночки, заколочки и пр. девичьи штучки. В разные месяцы колеблется по-разному. Максимальная сумма до 100 руб.

Промышленные товары: первым делом, мы — девочки - много денег тратим на колготы, если мне их может хватать надолго, то дочке максимум на один раз.

Да и младший ребенок растет, тем более дети разнополые, донашивать, как говорится, нечего. Вещи заказываем очень часто на wildberries.by, мне очень нравится обслуживание, а также соответствие цена и качество.

Сезонно у нас появляется графа лекарства, но ведь от этого никто не застрахован.

Графа ремонт тоже не всегда, решили дочке к Новому году ремонт сделать в комнате — подарок, так сказать. Может ее подростковому возрасту будет легче и интереснее в новой обстановке. У нее также предусмотрены свои карманные расходы: кино, сладости, дискотеки в школе.

На работу мы добираемся с мужем по-разному: он предпочитает общественный транспорт, я много хожу пешком, если тороплюсь на встречу, добираюсь маршруткой, летом мы оба катаемся на велосипедах.

Хотя данный вид транспорта есть у всех членов семьи. И летом стараемся вести активный образ жизни. Я зимой люблю еще лыжные прогулки, но мою страсть… увы. не разделяет мое семейство. Хотя в прошлом году, пока я каталась на лыжах, муж с младшим ребенком катались на санках на горке.

Летом мы собираем грибы, ягоды… а также полевые букетики от природы. Мечтаю когда-нибудь «скопить» и купить себе машину, поскольку очень люблю путешествовать. (Муж авто не хочет, его мечта осуществилась — квартира). Честно сказать, раньше покупала лотерейки, участвовали часто в розыгрышах в «Евроопте», даже несколько раз получали денежные призы.

А у вас как распределяется семейный бюджет? Ждем ваших историй на конкурс ! Для участия необходимо прислать свою историю на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com, с пометкой «Мой бюджет». Уже опубликованные истории можно прочитать здесь .