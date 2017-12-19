Как выглядит самый дорогой дом Беларуси: за него хотят 10 тысяч долларов в месяц

Огромный дом в деревне Лапоровичи ждет щедрого арендатора, готового платить за месяц проживания в нем 10 тысяч долларов. В распоряжении хозяина будет восемь комнат, несколько санузлов, гостиная, кухня, а также придомовая территория с беседкой, фонтаном и террасой с видом на Минское море.



Фото: realt.by

Впрочем, дом площадью 350 квадратных метров не только сдается в аренду, но и продается за 3,2 миллиона рублей.

Фото к предложениям о сдаче и продаже отличаются по качеству — первые проигрывают.



Фото: realt.by Фото из объявления о сдаче дома.

Там, например, не такие выигрышные кухня и гостиная, где на полу растянулись шкурки зебры и леопарда. И спальня тоже блеклая.



Фото: realt.by

Поэтому для иллюстрации мы выбрали те, где дом продается. Они ярче.















Фото: realt.by









Участок — 25 соток.













О самих Лапоровичах REALTY.TUT.BY писал не раз. Здесь до недавнего времени была дача Владимира Мулявина , которую впоследствии продали. Дачу, напомним, снесли и на ее месте построили современный коттедж. А сами Лапоровичи уже связывают с другими фамилиями — тут построилась спорт и бизнес-элита. Например, в соседях будущих арендаторов может оказаться биатлонистка Дарья Домрачева .