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Как выглядит самый дорогой дом Беларуси: за него хотят 10 тысяч долларов в месяц
Огромный дом в деревне Лапоровичи ждет щедрого арендатора, готового платить за месяц проживания в нем 10 тысяч долларов. В распоряжении хозяина будет восемь комнат, несколько санузлов, гостиная, кухня, а также придомовая территория с беседкой, фонтаном и террасой с видом на Минское море.
Впрочем, дом площадью 350 квадратных метров не только сдается в аренду, но и продается за 3,2 миллиона рублей.
Фото к предложениям о сдаче и продаже отличаются по качеству — первые проигрывают.
Там, например, не такие выигрышные кухня и гостиная, где на полу растянулись шкурки зебры и леопарда. И спальня тоже блеклая.
Поэтому для иллюстрации мы выбрали те, где дом продается. Они ярче.
Участок — 25 соток.
О самих Лапоровичах REALTY.TUT.BY писал не раз. Здесь до недавнего времени была
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