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На Гомельщине в снегах застрял еще один школьный автобус
Очередной автобус со школьниками пришлось вызволять из снежного плена спасателям Гомельщины. На этот раз инцидент произошел в Петриковском районе,
Школьный автобус с шестью детьми и двумя взрослыми застрял 19 декабря, около 16.30, на дороге возле деревни Березняки. Когда водитель понял, что выбраться из снежного перемета не получится — вызвал работников МЧС.
Спасатели извлекли автобус из снега с помощью стационарной лебедки.
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Школьный автобус с шестью детьми и двумя взрослыми застрял 19 декабря, около 16.30, на дороге возле деревни Березняки.
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