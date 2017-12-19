На Гомельщине в снегах застрял еще один школьный автобус

Очередной автобус со школьниками пришлось вызволять из снежного плена спасателям Гомельщины. На этот раз инцидент произошел в Петриковском районе, сообщает сайт МЧС.





Школьный автобус с шестью детьми и двумя взрослыми застрял 19 декабря, около 16.30, на дороге возле деревни Березняки. Когда водитель понял, что выбраться из снежного перемета не получится — вызвал работников МЧС.

Спасатели извлекли автобус из снега с помощью стационарной лебедки.





Напомним , в этот же день автобус с 20 детьми и тремя взрослыми застрял в снегу по дороге в школу в Брагинском районе. Тогда тоже потребовалась помощь спасателей.