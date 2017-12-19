Министры транспорта Литвы и Беларуси укрепляют экономическое партнёрство

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Несмотря на резкую критику президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес официального Минска и строящейся БелАЭС, Литва и Беларусь продолжают укреплять сотрудничество стран.

Об этом свидетельствует встреча министров транспорта республик Рокаса Масюлиса и Анатолия Спивака.

В конце прошлой недели, 15 декабря, в литовском Друскининкай встретились главы Минтранса Литовской Республики и Республики Беларусь (РБ), сообщает BALTNEWS.lt . Ключевое внимание уделили вопросу наращивания объёмов поставок белорусских грузов и китайскому транзиту. Литовская сторона надеется, что грузы из Китая из Беларуси пойдут через Клайпедский морской порт. Для этого есть все предпосылки.

"Литва и Беларусь готовы предоставить китайским международным поездам конкурентоспособные услуги для транзита в Европу. Наблюдая за быстро растущими потоками грузов, компания "Литовские железные дороги" готова предложить дополнительные мощности перевозок и погрузки на терминале в Шяштокай", — сказал на встрече Рокас Масюлис.

Белорусская сторона отметила, что у Литвы есть все шансы замкнуть на себе большую часть китайского транзита, который из Клайпедского порта и перевалочной железнодорожной станции Шяштокай пойдёт дальше в страны ЕС и Скандинавии.

Ключевое внимание было также уделено сотрудничеству в трёхстороннем формате Беларусь-Литва-Китай, участию белорусских и литовских компаний в логистической цепи доставки грузов через индустриальный парк "Великий камень", — говорится в заявлении по итогам встречи министров, опубликованном посольством РБ в Вильнюсе.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы по уменьшению очередей большегрузов на границах, которые "съедают" деньги компаний-перевозчиков, а также расширение проекта контейнерного поезда "Викинг". Литва и Беларусь хотят заинтересовать этим проектом скандинавские страны и укрепить его положение в регионе Чёрного моря. В 2017 году объём перевезённых "Викингом" грузов, по сравнению с 2016 годом, вырос на 40%, говорится в пресс-релизе Минтранса Литвы.