Первый опен-эйр 2018: в продаже билеты на Viva Braslav Open Air

Viva Braslav Open Air стал первым белорусским фестивалем 2018 года, который запустил продажу билетов. И первым в истории белорусским летним фестивалем, который открыл продажи в декабре. Одно из самых ярких мероприятий страны в 2018 году впервые пройдет в два дня — 3 и 4 августа.





Viva Braslav Open Air — это белорусская Ибица, где качественная музыка в стилях поп, рок и хип-хоп встречаются с лучшими представителями EDM на берегу одного из самых красивых озер Беларуси под аккомпанемент спорта и разнообразных развлечений. Девиз фестиваля 2018: «Главный музыкальный уикенд страны».

В прошлые годы здесь выступали «Бумбокс» (Украина), МОТ (Россия), Макс Барских (Украина), IOWA (Беларусь), L’One (Россия), «Без билета» (Беларусь), а также Zonderling (Нидерланды), Swanky Tunes (Россия), Julian Calor (Нидерланды), Mark Sixma (Нидерланды), Sick Individuals (Нидерланды), Matisse & Sadko (Россия) и другие.





В 2018 году Viva Braslav Open Air впервые будет состоять из двух полноценных дней с работой главной сцены и всей площадки. Фестивальный кемпинг откроется уже в 8 утра в пятницу 4 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 6 августа.

Для молодых белорусских артистов в этом году проводится конкурс Viva Braslav Muzopen, четыре финалиста которого выступят на Viva Braslav Open Air в августе. Заявки принимаются здесь .

Стандартный билет на два дня Viva Braslav Open Air 2018 сейчас стоит 32,95 рублей. Место под палатку в фестивальном кемпинге (до 4 человек, три дня) — 29,95 рублей. Еще одна новинка этого года — VIP-билеты по цене 179,95 рублей.

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на «Главную Елку страны» в Минске. Показы начнутся с 22 декабря на сцене Большого зала Дворца Республики , а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 22 декабря.

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