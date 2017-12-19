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Первый опен-эйр 2018: в продаже билеты на Viva Braslav Open Air
Viva Braslav Open Air — это белорусская Ибица, где качественная музыка в стилях поп, рок и хип-хоп встречаются с лучшими представителями EDM на берегу одного из самых красивых озер Беларуси под аккомпанемент спорта и разнообразных развлечений. Девиз фестиваля 2018: «Главный музыкальный уикенд страны».
В прошлые годы здесь выступали «Бумбокс» (Украина), МОТ (Россия), Макс Барских (Украина), IOWA (Беларусь), L’One (Россия), «Без билета» (Беларусь), а также Zonderling (Нидерланды), Swanky Tunes (Россия), Julian Calor (Нидерланды), Mark Sixma (Нидерланды), Sick Individuals (Нидерланды), Matisse & Sadko (Россия) и другие.
В 2018 году Viva Braslav Open Air впервые будет состоять из двух полноценных дней с работой главной сцены и всей площадки. Фестивальный кемпинг откроется уже в 8 утра в пятницу 4 августа и будет работать до 16 часов воскресенья 6 августа.
Для молодых белорусских артистов в этом году проводится конкурс Viva Braslav Muzopen, четыре финалиста которого выступят на Viva Braslav Open Air в августе. Заявки принимаются
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Viva Braslav Open Air стал первым белорусским фестивалем 2018 года, который запустил продажу билетов.
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