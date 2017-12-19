Российский хакер в суде заявил, что устраивал атаки на серверы WADA, ФИФА и МОК по заданию ФСБ

Обвиняемый в организации преступной хакерской группы, похитившей с банковских счетов более миллиарда рублей, Константин Козловский на проходивших в Мосгорсуде слушаниях по изменению меры пресечения для него и других обвиняемых по тому же делу, заявил, что он осуществлял хакерские атаки на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам Козловского, он делал это по указанию сотрудников ФСБ.

Козловский также повторил эти утверждения в своем блоге, где, в частности, утверждал, что по заданию ФСБ в качестве хакера осуществлял «специальные мероприятия».

Как написал Козловский на своей странице в Facebook, «мероприятия» в отношении США и стран Европейского Союза затрагивали получение доступов (взлом) к:

крупнейшим промышленным предприятиям;

государственным и военным структурам;

финансовым учреждениям (банки/биржи);

спортивным организациям (ФИФА, Олимпийский комитет, WADA и др.).

Позже на этой же странице были опубликованы отсканированные страницы протокола судебного заседания, на которых приводятся слова Козловского о его работе на ФСБ. Правда, WADA в этом протоколе не упоминается, и говорится только об атаках на Национальный комитет Демократической партии и о взломе переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.



Фото с сайта sovsport.ru

Напомним, что WADA в сентябре 2016 года сообщало об атаке на серверы агентства со стороны «российской кибершипионской группы». Российские власти до сих пор отрицали свою причастность к подобным атакам и неоднократно выражали сомнения в существовании подобных хакерских групп.

Хакеры взломали антидопинговую базу ADAMS Всемирного антидопингового агентства (WADA) и распространили в сети документы с информацией о терапевтических исключениях различных спортсменов. Ответственность за взлом базы данных взяла на себя хакерская группировка Fancy Bears.

В феврале текущего года уже известная группировка Fancy Bears взломала переписку чиновников МОК и Ричарда Макларена, автора доклада о допинге в российском спорте. В письмах, попавших в сеть, содержались просьбы предоставить доказательства вины российских чиновников, в том числе бывшего министра спорта Виталия Мутко, в создании в стране допинг-системы.