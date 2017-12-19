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В Сеть попали характеристики и рендер топового смартфона Nokia 9

20.12.2017 10:24 — Разное | Tut.by  
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В Федеральной комиссии по связи США (FCC) прошел регистрацию смартфон с кодовым названием TA-1005. Скорее всего, им является будущий флагман компании HMD Global — Nokia 9. В Сеть также попал рендер с предполагаемым дизайном новинки.


Предполагаемый дизайн Nokia 9

Скорее всего, смартфон оснастят 5,5-дюймовый OLED-дисплеем производства компании LG. Более точные характеристики экрана пока не уточняются. Возможно, панель получит разрешение FHD+ (2160 на 1080 пикселей) и соотношение сторон 18:9, уточняет обозреватель Gizmochina.

Процессором для смартфона выступит чип Qualcomm Snapdragon 835, пишет GSMArena. Объем внутреннего хранилища типа UFS 2.1 составит 128 ГБ, емкость аккумулятора — 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Операционная система — Android 8 Oreo. Основная камера, скорее всего, будет сдвоенной (12 + 13 Мп). Предполагаемое разрешение фронтального фотомодуля — 5 Мп.

Ожидается, что презентация новинки пройдет 19 января будущего года. Кроме того, на мероприятии могут анонсировать обновленные Nokia 8 и Nokia 6.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны под брендом Nokia:

 
 
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Ожидается, что презентация новинки пройдет 19 января будущего года.

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