В Сеть попали характеристики и рендер топового смартфона Nokia 9

В Федеральной комиссии по связи США (FCC) прошел регистрацию смартфон с кодовым названием TA-1005. Скорее всего, им является будущий флагман компании HMD Global — Nokia 9. В Сеть также попал рендер с предполагаемым дизайном новинки.



Предполагаемый дизайн Nokia 9

Скорее всего, смартфон оснастят 5,5-дюймовый OLED-дисплеем производства компании LG. Более точные характеристики экрана пока не уточняются. Возможно, панель получит разрешение FHD+ (2160 на 1080 пикселей) и соотношение сторон 18:9, уточняет обозреватель Gizmochina.

Процессором для смартфона выступит чип Qualcomm Snapdragon 835, пишет GSMArena. Объем внутреннего хранилища типа UFS 2.1 составит 128 ГБ, емкость аккумулятора — 3250 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Операционная система — Android 8 Oreo. Основная камера, скорее всего, будет сдвоенной (12 + 13 Мп). Предполагаемое разрешение фронтального фотомодуля — 5 Мп.

Ожидается, что презентация новинки пройдет 19 января будущего года. Кроме того, на мероприятии могут анонсировать обновленные Nokia 8 и Nokia 6.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны под брендом Nokia: