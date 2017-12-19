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В Сеть попали характеристики и рендер топового смартфона Nokia 9
В Федеральной комиссии по связи США (FCC) прошел регистрацию смартфон с кодовым названием TA-1005. Скорее всего, им является будущий флагман компании HMD Global — Nokia 9. В Сеть также попал рендер с предполагаемым дизайном новинки.
Скорее всего, смартфон оснастят 5,5-дюймовый OLED-дисплеем производства компании LG. Более точные характеристики экрана пока не уточняются. Возможно, панель получит разрешение FHD+ (2160 на 1080 пикселей) и соотношение сторон 18:9,
Процессором для смартфона выступит чип Qualcomm Snapdragon 835,
Ожидается, что презентация новинки пройдет 19 января будущего года. Кроме того, на мероприятии могут
Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны под брендом Nokia:
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Ожидается, что презентация новинки пройдет 19 января будущего года.
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