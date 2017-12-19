



По последним данным, его стоимость составляет 17 051 долларов.

По данным на 7.00 по минскому времени, биткоин упал до 17 тысяч долларов. При этом 17 декабря криптовалюта установила исторический максимум, преодолев отметку в 20 тысяч долларов, сообщает портал CoinMarketCap .

По данным сервиса CoinMarketCap, высчитывающего данные с более 20 бирж, общая капитализация биткоина составляла 285,66 миллиарда долларов.

Напомним, в Беларуси сейчас решается вопрос о возбуждении первого в истории страны уголовного дела за кражу биткоина. К правоохранителям обратился директор минской фирмы, который рассказал, что приобрел криптовалюту в 2011 году по цене около 100 долларов. Летом 2017 года мужчина познакомился с потенциальным покупателем, который предложил за 0,83 биткоина три тысячи долларов. Участники сделки встретились в кафе в центре Бреста. Через одну из интернет-бирж минчанин перевел покупателю 0,83 биткоина. Ждать завершения транзакции нужно было пару часов. Однако потенциальный покупатель за это время успел скрыться в неизвестном направлении. Оговоренную сумму он так и не перевел.

Биткоины — это виртуальные деньги, их можно переводить с кошелька на кошелек.

У системы нет центра, в каждом биткоин-кошельке хранятся копии базы всех транзакций. Каждый новый «блок» с данными «крепится» к предыдущему с помощью сложных алгоритмов. Система надежно зашифрована для изменений, зато просмотреть ее содержимое может каждый.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курс биткоина за сутки упал на 10,5 процента По последним данным, его стоимость составляет 17 051 долларов.

В основе биткоина и других криптовалют лежит блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы.