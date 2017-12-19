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Вакульчик: За последние три года КГБ вскрыл более 1600 коррупционных преступлений

20.12.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Вакульчик: За последние три года КГБ вскрыл более 1600 коррупционных преступлений

Экономическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности, поэтому борьба с коррупцией и экономическими преступлениями – тоже дело КГБ, уверен глава ведомства Валерий Вакульчик.

«Экономическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности. Поэтому, конечно же, борьба с коррупцией и экономическими преступлениями – тоже наше дело»,  - отметил глава КГБ Валерий Вакульчик в интервью газете «СБ Беларусь Сегодня».

За последние три года КГБ вскрыл более 1600 коррупционных преступлений. Основную часть их еще на стадии дознания передали в другие правоохранительные органы. Комитет занимался расследованием самых значимых и резонансных.

«Например, не так давно самая крупная в истории страны взятка – 5 миллионов долларов – была пресечена Комитетом. Причем все эти деньги изъяты. Мы очень активно проводим работу по возмещению причиненного государству ущерба. И в этом деле честно отрабатываем свой хлеб: за прошедшие три года Комитет вернул в казну больше, чем государство потратило на содержание сотрудников», – рассказал он. 

Кроме этого, Вакульчик отметил, что только за последние пять лет выявлена и пресечена разведывательная деятельность 36 сотрудников и агентов спецслужб иностранных государств, в том числе 13 привлечено к уголовной ответственности. Один из них впоследствии был «обменен» на двух белорусских граждан, осужденных за рубежом.

Глава КГБ также заявил о попытках вербовки иностранными спецслужбами граждан нашей страны. Особенно агрессивно в этом вопросе, по его словам, действует соседняя Литва, спецслужбы которой используют «в том числе целенаправленные провокации, которые в цивилизованном мире остались в прошлом».

«Конечно же, это недопустимо. И вряд ли способствует укреплению и развитию отношений. Особенно с учетом того обстоятельства, что белорусский транзит существенно пополняет бюджет Литвы. Так, только в текущем году к 15 годам лишения свободы осужден один гражданин Беларуси, завербованный литовскими спецслужбами. Возбуждено два уголовных дела по статье «Измена государству», еще одно дело направлено в суд», - рассказал он.

Что же касаемо главной задачи КГБ, Валерий Вакульчик считает это защита независимости и территориальной целостности, обеспечение национальной безопасности Беларуси. 

«По сути, это защита личности, общества и государства. То есть мы, если разобраться, работаем на граждан страны», - подытожил он.

20 декабря в стране отмечают 100 лет со дня образования органов государственной безопасности. С профессиональным праздником руководство, личный состав, ветеранов органов государственной безопасности Беларуси поздравил президент.

 
 
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