Постановлением № 963 Совета Министров Беларуси от 18 декабря 2017 года утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в стране в 2018 году, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, с 1 по 9 января пройдет XIV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси.

С 19 по 21 января состоится этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке.

Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет 21−29 июля, 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту — 23−29 июля.

На 15−20 августа запланирован этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж». 27 августа — 4 сентября состоится чемпионат Европы по гребле академической среди спортсменов до 23 лет.

Минский международный полумарафон пройдет 6−12 сентября.

Также на сентябрь запланировано проведение международного биатлонного фестиваля «Гонка легенд» под девизом «Звезды биатлона за мир».

Всего в 2018 году Беларусь примет более 70 международных спортивных мероприятий.