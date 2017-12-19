КГБ за пять лет разоблачил 36 шпионов

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Разведывательная деятельность 36 сотрудников и агентов спецслужб иностранных государств была пресечена в Беларуси за последние пять лет, рассказал в интервью газете " СБ. Беларусь сегодня " председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Лукашенко уверен, что КГБ не допустит дестабилизации общества

Глава КГБ нечасто выступает в СМИ и подчеркивает, что его структуре "пиар" не нужен, а вместо лишних слов всегда говорят дела. Его новое интервью приурочено к 100-летию органов государственной безопасности в Беларуси.

Сколько шпионов и стоит ли оно того

"Всего только за последние пять лет выявлена и пресечена разведывательная деятельность 36 сотрудников и агентов спецслужб иностранных государств, в том числе 13 привлечено к уголовной ответственности", – рассказал Вакульчик.

По словам председателя КГБ, один из задержанных разведчиков впоследствии был "обменян" на двух белорусов, осужденных за рубежом. Привел Вакульчик и один из недавних примеров.

"В нынешнем году был осужден гражданин Беларуси – бывший старший офицер. Будучи путем шантажа и угроз завербован иностранной разведкой, он собирал и передавал сведения, составляющие государственные секреты. Пытался втянуть в противоправную деятельность своих бывших коллег. Но, несмотря на предпринимаемые его кураторами меры безопасности и конспирации, предатель был разоблачен, его вина полностью доказана в суде и он получил 14 лет колонии усиленного режима", – отметил он.

Вакульчик уверен: "гонорары" за работу на иностранные спецслужбы не стоят последствий – "неминуемо ожидающих предателя длительных сроков заключения, сломанной судьбы, общественного порицания, позора для его семьи и близких".

За последние пять лет, отметил Вакульчик, увеличилось число разоблаченных кадровых сотрудников и агентов иностранных спецслужб. "Что, с одной стороны, свидетельствует о возросшей активности разведорганов зарубежных государств, с другой – о значительном росте профессионализма белорусской контрразведки. И, конечно, о высокой самоотдаче наших сотрудников. Я знаю, что говорю, потому что вижу, как офицеры работают по нескольку суток напролет, без сна и отдыха", – сказал глава КГБ.

Не зацикливаться на Шаройко

Прокомментировал руководитель КГБ и недавнее дело с задержанием собственного журналиста украинского радио Павла Шаройко – выяснилось, что он работал на спецслужбы Украины и пытался создать в Беларуси полноценную агентурную сеть.

"Полагаю, что на вопрос по обстоятельствам дела Шаройко наиболее полный ответ уже дал сам задержанный, который признал свою вину. Каждый интересующийся мог видеть это лично по ТВ. Полагаю, что в ходе освещения работы по указанным материалам КГБ уже придал огласке более чем достаточно сведений как об интересовавшей иностранную разведку проблематике, так и о результатах расследования", – высказался председатель комитета.

При этом Вакульчик не думает, что правильно уделять столько внимания примеру Шаройко.

"Он всего лишь один из десяти разоблаченных за последние пять лет иностранных разведчиков. Мы не предаем подобные факты огласке, понимая, что это не способствует хорошим отношениям между странами. И в данном случае инициатива обнародования инцидента исходила, как вы знаете, не от нас", – напомнил Вакульчик.

Сейчас, добавил глава КГБ Беларуси, уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии расследования – уже собрана исчерпывающая доказательная база, а задержание носило "чисто технический характер".