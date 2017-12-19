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Xiaomi представила очень маленький внешний аккумулятор за 6 долларов

20.12.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi в рамках суббренда ZMI выпустила Power Bank Mini — новый внешний аккумулятор для подзарядки мобильных устройств. Особенностью новинки стали габариты — это самый миниатюрный пауэрбанк, выпущенный производителем. Об этом со ссылкой на phoneradar.com пишет ресурс 4PDA.


Внешне устройство напоминает обычную батарею типа AA с таким же цилиндрическим корпусом высотой всего 10,1 сантиметров. Емкость Power Bank Mini составляет 3000 мАч, чего хватит, чтобы один раз подзарядить смартфон.


В нем используются литий-ионные аккумуляторы производства компании LG. Гаджет оснащается одним полноразмерным разъемом USB с выходной мощностью 5В/1А для подключения других устройств и micro-USB 2.0 для подзарядки.

Стоимость новинки в Китае составляет всего 6 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные внешние аккумуляторы:

 
 
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Внешне устройство напоминает обычную батарею типа AA.

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