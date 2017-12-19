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В суд направлено дело в отношении милиционера, который на служебном авто протаранил маршрутку

20.12.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
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Генпрокуратура Республики Беларусь направила в суд Витебска уголовное дело по обвинению водителя милицейского автомобиля по ч. 2 ст. 464 УК (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Об этом сообщается на сайте ведомства.


Фото: «Типичный Витебск», vk.com

Согласно материалам дела, парень, проходя службу по контракту в одной из войсковых частей внутренних войск МВД в должности водителя, управляя специальным автомобилем оперативного назначения, двигаясь в нарушение ПДД с превышением скорости с включенными маячками синего цвета, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. При этом он не убедился в том, что другие участники дорожного движения восприняли подаваемый им специальный сигнал и приняли необходимые меры предосторожности, вследствие чего совершил столкновение с маршруткой.


Фото: «Типичный Витебск», vk.com

В результате ДТП одному из пассажиров микроавтобуса были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, еще троим пассажирам, в том числе малолетнему, — менее тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело по обвинению водителя милицейского автомобиля изучено Генпрокуратурой и направлено в суд.

Напомним, авария произошла 15 апреля, в 18.35, на регулируемом перекрестке улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова в Витебске. Автомобиль милиции ехал по улице Воинов-интернационалистов в сторону Чкалова, когда врезался в заднюю часть микроавтобуса Mercedes Sprinter. Маршрутка двигалась по Чкалова к Московскому проспекту. От удара микроавтобус перевернулся на бок.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, авария произошла 15 апреля, в 18.35, на регулируемом перекрестке улиц Воинов-интернационалистов и Чкалова.

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