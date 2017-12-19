В Минске снова состоится шоу Hot&Top Europa Plus TV. Билеты от 40 рублей

Уже этой весной в Минске состоится один из самых масштабных концертов 2018 года. Популярные исполнители, чьи треки занимают лидирующие места в рейтинге чарта «ЕвроХит Топ 40», посетят столицу с большим концертом Hot & Top. Europa Plus TV . На сцене «Минск-Арены» 8 апреля выступят более 20 мировых и российских звезд.





Фестивали и концерты Europa Plus TV всегда отличались от других событий в мире музыки, в первую очередь многочисленным звездным составом артистов, масштабностью постановки шоу. Телеверсия концерта HOT&TOP будет показана на телеканале Europa plus TV.

Объявлены первые артисты

Oceana — немецко-американская певица. Мировую известность артистка получила после выпуска песни Cry Cry, а также трека Endless Summer, который являлся официальным гимном чемпионата Европы по футболу. Ее музыка объединяет в себе актуальные тексты, классический soul, модные биты, а также сочетание поп- музыки и джаза.

L.B. ONE — французский диджей и продюсер. Его треки Love Control, Equinox, Jam For Me, Across the water (feat.Leanz) являются одними из самых прослушиваемых треков в различных мировых чартах, а сам музыкант постоянно гастролирует по всему миру!

Kush Kush — дуэт загадочных юных диджеев, которые в мае 2017 года выпустили свой дебютный трек Fight Back With Love Tonight. А в августе представили клип на него, где появились сами.





Kokab — это это сценическое имя португальского певца Серджио Сильва, выпускающегося на лейбле Reactable Live — № 1 в Португалии. Сейчас он записывает треки сразу в нескольких стилях — Electro House, Tribal House, Tech House.

Jaded — популярный австралийский диджей. После дебютных работ его творчество вызвало интерес таких диджеев, как Carl Cox, Lutzenkirchen, Martin Eyerer, Steve Lawler и других. Jaded записал вместе с диджеем James Petrou трек Toni’s Pain. Весной 2017 года диджей представил трек In The Morning, который на YouTube посмотрели более двух миллионов человек.

Vanotek — румынский саунд-продюсер. На сегодняшний день на его счету не один десяток работ с известными европейскими исполнителями, в числе которых несколько композиций, записанных с Dan Balan и Eneli. Также у музыканта серьезный опыт выступлений на локальных и международных фестивалях.





Arilena Ara — Молодая певица из Албании. В феврале 2014 года певица выпустила свой первый сингл Aeroplan, за сутки клип на этот трек набрал более двух миллионов просмотров на Youtube. Следующий сингл Business Class получил уже 1 миллион за 9 часов. Мировую известность ей принес трек Nentori («Ноябрь)», который она выпустила в 2016 году.

Список будет значительно дополнен лучшими артистами, следите за новостями!

Движение, энергия и драйв, воплощенные в одно грандиозное шоу, 8 апреля в Минске.

Стоимость билета: 40,5 — 145,5 рубля Купить билет