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В Минске снова состоится шоу Hot&Top Europa Plus TV. Билеты от 40 рублей
Уже этой весной в Минске состоится один из самых масштабных концертов 2018 года. Популярные исполнители, чьи треки занимают лидирующие места в рейтинге чарта «ЕвроХит Топ 40», посетят столицу с большим концертом
Фестивали и концерты Europa Plus TV всегда отличались от других событий в мире музыки, в первую очередь многочисленным звездным составом артистов, масштабностью постановки шоу. Телеверсия концерта HOT&TOP будет показана на телеканале Europa plus TV.
Объявлены первые артисты
Oceana — немецко-американская певица. Мировую известность артистка получила после выпуска песни Cry Cry, а также трека Endless Summer, который являлся официальным гимном чемпионата Европы по футболу. Ее музыка объединяет в себе актуальные тексты, классический soul, модные биты, а также сочетание поп- музыки и джаза.
L.B. ONE — французский диджей и продюсер. Его треки Love Control, Equinox, Jam For Me, Across the water (feat.Leanz) являются одними из самых прослушиваемых треков в различных мировых чартах, а сам музыкант постоянно гастролирует по всему миру!
Kush Kush — дуэт загадочных юных диджеев, которые в мае 2017 года выпустили свой дебютный трек Fight Back With Love Tonight. А в августе представили клип на него, где появились сами.
Kokab — это это сценическое имя португальского певца Серджио Сильва, выпускающегося на лейбле Reactable Live — № 1 в Португалии. Сейчас он записывает треки сразу в нескольких стилях — Electro House, Tribal House, Tech House.
Jaded — популярный австралийский диджей. После дебютных работ его творчество вызвало интерес таких диджеев, как Carl Cox, Lutzenkirchen, Martin Eyerer, Steve Lawler и других. Jaded записал вместе с диджеем James Petrou трек Toni’s Pain. Весной 2017 года диджей представил трек In The Morning, который на YouTube посмотрели более двух миллионов человек.
Vanotek — румынский саунд-продюсер. На сегодняшний день на его счету не один десяток работ с известными европейскими исполнителями, в числе которых несколько композиций, записанных с Dan Balan и Eneli. Также у музыканта серьезный опыт выступлений на локальных и международных фестивалях.
Arilena Ara — Молодая певица из Албании. В феврале 2014 года певица выпустила свой первый сингл Aeroplan, за сутки клип на этот трек набрал более двух миллионов просмотров на Youtube. Следующий сингл Business Class получил уже 1 миллион за 9 часов. Мировую известность ей принес трек Nentori («Ноябрь)», который она выпустила в 2016 году.
Список будет значительно дополнен лучшими артистами, следите за новостями!
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На сцене "Минск-Арены" 8 апреля выступят более 20 мировых и российских звезд.
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