Еврокомиссия сегодня обсудит санкции против Польши

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Европейская комиссия сегодня рассмотрит вопрос о начале процедуры введения санкций против Польши за нарушения норм верховенства права.

Сообщается, что либеральные депутаты Европейского парламента инициировали процедуру санкций против Польши после того, как страна "продолжает отступать от норм верховенство права и независимости суда", пишет rbc.ua .

По словам главы группы либералов в Европарламенте Ги Верхофстадта, "ЕС может выступить против отстранения верховенства права, которое внедряет правительство ПиС ("Право и справедливость" - консервативная политическая партия Польши, - ред.) ".

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что стране не нужно согласие Европейского союза для реформирования собственного законодательства. 15 декабря Сенат Польши принял скандальные законы о реформе судебной системы несмотря на протесты. Два закона - о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства - авторства президента Анджея Дуды, ранее были подвергнуты критике в Европейском союзе.

Сенат принял их без поправок, которые предлагала оппозиция. Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял эти законы 8 декабря.

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Закон о Государственном совете судопроизводства предусматривает выбор парламентом 15 судей в совет судопроизводства, каждый парламентский клуб сможет указать не более 9 кандидатов в члены Государственного совета.